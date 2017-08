Atlético Nacional encuentra funcionamiento: goleó 4-0 a Alianza

En el partido que cerró la jornada del domingo en la fecha nueve de la Liga II, Atlético Nacional le ganó 4-0 a Alianza Petrolera con dianas de Dayro Moreno, Jeison Lucumí, Luis Carlos Ruiz y Juan Pablo Nieto. Ya en el final del encuentro, el tanteador se ajustó más a lo que se vio en el estadio Atanasio Girardot, en donde el elenco local fue ampliamente superior a su rival.

El aguacero hizo que aparecieran muchos charcos en el terreno de juego y que el balón no rodara normalmente. Sin embargo, eso no fue impedimento para los dueños de casa, que exhibieron su vocación al ataque desde el arranque del duelo. Luis Carlos le pegó de media distancia y el arquero Pier Grazziani dio rebote; Dayro Moreno mostró su condición de goleador para aprovechar el error y decretó el 1-0, al minuto 3.

El equipo ‘petrolero’ quiso reponerse del tempranero golpe en contra con Roger Torres y Diego Barreto buscando a César Arias, pero no halló los caminos para preocupar a los defensores contrincantes que lucieron seguros y limitaron el accionar de los talentosos. El manejo del esférico y las ocasiones de peligro fueron para el verde paisa.



Primero, con un disparo cruzado de Daniel Bocanegra al que no llegó Moreno. Después, sobre el 19, Lucumí se animó a exponer su buena pegada y Grazziani respondió para evitar una nueva caída de su valla. El guardameta se rehízo de su error inicial con otra notable intervención, esa vez ante Dayro, para silenciar el grito de festejo de los hinchas.



Solo hasta el 33, se presentó una aproximación clara del cuadro ‘aurinegro’ con Barreto y Franco Armani achicó a tiempo. Un correcto pase de Juan Pablo Nieto a Bocanegra, habilitó a Ruiz; el samario intentó un taquito y Grazziani salvó a los suyos, para darles esperanzas de remontar de cara a la segunda mitad.

Termina el partido, el verde se impuso 4 – 0 ante Alianza Petrolera en la fecha 9 de la Liga Águila. #VamosNacional pic.twitter.com/H3D1VschAL — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 21 de agosto de 2017

El director técnico Jorge Luis Bernal se decidió por el ingreso de Nicolás Palacios en lugar de un desaparecido Torres. No obstante, los de Barrancabermeja no consiguieron inquietar al golero argentino, quien se convirtió en un espectador más de las acciones ante la superioridad expuesta por el actual campeón del torneo.



Al minuto 3, el mismo en el que se dio la apertura del marcador en la etapa inicial, el delantero tolimense tuvo en sus pies el tanto de la tranquilidad para el ‘verdolaga’, pero su remate se fue cerca del palo derecho del arco de los visitantes. El ‘rey de copas’ no bajó los brazos en su intención de ratificar con anotaciones lo que mostró en cancha.



Ruiz, con desvío en Juan David Ríos, contó con la chance de darle una ventaja mayor al local. En el 35, Lucumí se las ingenió para auto habilitarse y poner el justo 2-0 con un golazo. Ruiz y Nieto, con dos bonitas definiciones, le dieron cifras concretas al triunfo 4-0 con el que Nacional respiró y alcanzó 19 unidades en el rentado para mantenerse en la tercera casilla de la tabla, detrás de Junior e Independiente Santa Fe.

Síntesis

Atlético Nacional 4-0 Alianza Petrolera



Atlético Nacional: Franco Armani (6); Daniel Bocanegra (7), Carlos Cuesta (6), Alexis Henríquez (6), Christian Mafla (5); Gorka Elustondo (6), Juan Pablo Nieto (7), Raúl Loaiza (6); Jeison Lucumí (7), Luis Carlos Ruiz (6) y Dayro Moreno (7).

D.T.: Juan Manuel Lillo.



Alianza Petrolera: Pier Grazziani (6); Abraham Stringel (5), Luciano Ospina (5), David Valencia (5), Cristian Flórez (5); Juan David Ríos (5), Fredy Flórez (5); Estéfano Arango (5), Roger Torres (5), Diego Barreto (5); César Arias (5).

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Cambios en Nacional: Edwin Valencia por Gorka Elustondo (28 ST), Andrés Rentería por Dayro Moreno (36 ST) y Aldo Leao Ramírez por Jeison Lucumí (39 ST).



Cambios Alianza: Nicolás Palacios (5) por Roger Torres (1 ST), Romir Balanta por Diego Barreto (17 ST) y Pedro Tavima por David Valencia (21 ST).



Goles: Dayro Moreno (3 PT), Jeison Lucumí (35 ST), Luis Carlos Ruiz (43 ST) y Juan Pablo Nieto (47+3 ST), para Nacional.



Amonestados: Daniel Bocanegra (21 PT) y Raúl Loaiza (26 PT), de Nacional. Luciano Ospina (21 PT), Fredy Flórez (38 PT), Romir Balanta (20 ST), Pedro Tavima (29 ST) y Nicolás Palacios (44 ST), de Alianza.



Expulsados: no hubo.



Figura: Dayro Moreno (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 13.733 espectadores.



Partido: aceptable.



Árbitro: Nicolás Rodríguez (7).



Juliana Sosa Góngora

Para EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @julysosag