Atlético Huila, el nuevo campeón de la Liga Femenina

Atlético Huila se coronó campeón de la Liga femenina, tras derrotar en un desempate desde el punto penalti al Atlético Nacional, 3-0. En los 90 minutos, el equipo opita igualó la serie con una victoria 2-1.



La suerte de los penales le sonrió al Huila para tomarse revancha y quedar campeón de la Liga femenina. Este jueves se impuso desde los 12 sobre Nacional, después de que la gran final terminara 2-2.Aldana Cometti anotó el tanto definitivo.



Huila salió con la intención de no volverse a quedar sin el título de la liga. Puso las condiciones sobre el terreno de juego. Generaba un juego asociado, pero el equipo antioqueño era muy fuerte en su zona defensiva. Pocos espacios dejaba.



Yoreli Rincón fue la encargada de romper esa rocosa defensa. Desde la mitad del campo sacó un pelotazo al vacío que capturado por Jaylis Oliveros. La atacante ganó la línea de fondo, lanzó un centro al punto penal para que Ingrid Vidal controlara el balón, se acomodara y rematara para poner el primer gol del compromiso. Huila soñaba con la remontada.



Con el resultado a favor, el equipo dirigido por Virgilio Puerto era más intenso y atacaba con mucha velocidad. Así fue como en el minuto 14 Karla Torres ganó en carrera, sacó un fuerte remate, pero que se estrelló en el palo.



Recién comenzada la parte complementaria el equipo dirigido por Diego Bedoya dio el golpe de autoridad. Un tiro libre de costado ejecutado por Lady Andrade contó con la complicidad de la arquera Solera y el horizontal para irse al fondo de la red. Nacional ponía la serie a su favor 2-1 y soñaba con el título.



Ese gol dejó moribundo a Huila. No tuvo reacción. Rincón no fue capaz de liderar a su equipo. Salvó un tímido remate atajado por Hipólito no hizo más.



Sin embargo, con el orgullo herido y con mucho pundonor llegó el gol del empate. Fabiana Vallejos aprovechó otro balón al vacío para sacar un potente remate cruzado y volver a empatar la final. El tiempo pasó. No hubo más daños y todo quedó para la definición desde el punto penal.



Desde los 12 pasos Nacional erró sus tres cobros: Lady Andrade lo tiró por encima y Daniela Solera atajó los remates de Carolina Arbeláez y Mariana Pion. Carmen Rodallega había convertido el primero del Huila, Jaylis Oliveros lo estrelló en el horizontal y Fabiana Vallejos metió el tercero. El cuarto y definitivo lo anotó Aldana Cometti, quien le dio el título de la Liga femenina al Huila.



DEPORTES