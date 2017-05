Atlético Huila ganó 2-0 a un Envigado en crisis

El equipo del argentino Jorge Vivaldo logró su quinta victoria en el torneo al superar al cuadro naranja dos goles por cero, el resultado pudo haber sido más abultado pero los jugadores del Huila no tuvieron claridad en el ataque.

Desde el inicio del partido los locales fueron más en todos los sectores de la cancha y muy rápido abrieron el marcador gracias a un disparo desde el punto penalti, cobro magistralmente ejecutado por el argentino Sergio Almirón luego de la mano que cometió dentro del área el central Andrés Orozco y que no dudó en sancionar el central Ariza.



La propuesta ofensiva del cuadro naranja fue muy pobre, así lo confirman las escasas llegadas a predios del golero Breiner Castillo. En la visita, se destacó Cristian Arrieta, lateral derecho, que en varias oportunidades incomodó la marca del lateral Vallecilla, al ganarle la espalda.



Huila registró como novedad la inclusión del central Edward Gutiérrez en sustitución del capitán John Lozano, que tuvo un gran comportamiento defensivo además de su trabajo equilibrado en todas las líneas.



En la victoria de los locales fue vital la salida constante que le dio el lateral cartagenero Elvis Perlaza sobre banda derecha; volvió a ser el lateral de otras tardes y de sus pies nacieron varias jugadas de riesgo, entre ellas el primer gol.



Antes de irse a los camerinos Huila vulneró por segunda ocasión al pórtico de Martínez, esta vez gracias a una gran jugada del delantero Jorge Ramos que capitalizó el caldense Jorge Betancourt cuando el cronometro marcaba el minuto 45.

Segundo tiempo:

En el complemento el técnico Rescalvo movió el equipo, buscando mayor generación de juego. La visita excluyó al inglés Saunders y mandó el campo de juego a Yuber Asprilla con lo que ganó algo de movilidad pero perdió presencia en marca. Michael Gómez que también ingreso por Camilo Velásquez en el arranque de la parte final, aportó poco a su equipo.



Envigado tuvo tenues llegadas, su propuesta en Neiva ratifica por qué es el equipo que más partidos perdidos tiene a lo largo del campeonato (9 derrotas).



Huila logró su quinta victoria en el campeonato y lo hizo sin traicionar su filosofía futbolística. Siempre le apostó al buen trato a la pelota, sacándola limpia desde el fondo, lanzando a sus laterales al ataque, asegurando la tenencia del balón y con una gran movilidad en todo el frente de ataque. Destacable como siempre la entrega y el sacrificio del cartagenero Jorge Ramos, aporta en salida pero también en defensa.Este martes Huila buscará sumar tres nuevos puntos, esta vez frente al Deportivo Pasto. El central John Lozano se perderá el resto del torneo, pues será intervenido de los meniscos, en los próximos días, en la ciudad de Cali.

Síntesis:

Atlético Huila 2 - 0 Envigado



Atlético Huila: Breiner Castillo (6); Elvis Perlaza (7), Edward Gutiérrez (6), Eddie Segura (6), Marvin Vallecilla (6); Ronaldo Tavera (6), Carlos Julio Robles (6), Andrés Ricaurte;(7), Jorge Ramos (6), Omar Duarte (6), Jorge Betancourt (6).

D.T.: Jorge Vivaldo.



Envigado: Jefferson Martínez (6); Cristian Arrieta (6),Andrés Orozco(6), Jorge Segura(5), Elvis Mosquera(5); George Saunders (6), Bryan Rovira (6), Camilo Velásquez; Diego Moreno( 5),, Joseph Cox (5); Duvan Vergara (5)

D.T: Ismael Rescalvo



Cambios en Huila: Cristian Canga (5) por Sergio Almirón (17ST), Emiliano Méndez por Ronaldo Tavera ( 26 ST), Edison Palomino por Jorge Ramos ( 33ST)



Cambios en Envigado: Yuber Asprilla por George Saunders (1ST), Michael Gómez (5) por Camilo Velásquez (1ST), Michael López por Duvan Vergara (32ST)



Goles Huila: Sergio Almirón (7PT Penalti), Jorge Betancourt (45 PT)



Goles Envigado: No hubo Amonestados en Huila: Emiliano Méndez, Marvin Vallecilla.



Amonestados en Envigado: Jorge Segura, Diego Moreno.



Expulsados: No hubo



Figura: Elvis Perlaza (7)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Partido: Aceptable



Asistencia: 600 espectadores



Taquilla: No suministrada



Árbitro: Edilson Ariza (7)



JOSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva