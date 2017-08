Atlético Huila quiere su cupo en los ocho: derrotó 2-0 a Tolima

Pese a que el arranque del partido no fue el mejor, el equipo de Nestor Craviotto al final logró zafarse de la paternidad del vinotinto y oro y los superó 2-0 en el regreso del técnico Alberto Gamero.



Las anotaciones de casa las consiguieron Carlos Julio Robles en una desatención defensiva del Tolima y el segundo a través de Edison Palomino, muy seguramente este último para calificar como uno de los mejores goles de la jornada por la jugada previa.

El cartagenero realizó una diagonal por occidental, dejó hombres en el camino, se asoció con Ramos y en una baldosa eludió rivales para tocar suavemente la pelota a la salida del golero Joel Silva que poco o nada pudo hacer para evitar la caída de su pórtico.



En esas cosas raras que tiene el fútbol y reconociendo el trabajo de la visita, hay que decir que el equipo tolimense comenzó imponiendo condiciones gracias a las salidas rápidas de Lloreda, en perfectas habilitaciones de Montoya, pero también a la velocidad de Marco Pérez en el último cuarto de cancha.

La opción más clara para la visita la genero prercisamente un remate fuerte de Pérez que controló en dos tiempos Brenier Castillo a los nueve minutos de iniciado el partido. Minutos más tarde fue el volante Santiago Montoya quien por el centro y ante la pasividad en marca del Huila disparó a ras de piso en un balón que se fue pegado a la raíz del poste izquierdo del arco defendido por el arquero nariñense.



Después del minuto 15 los locales se pararon mejor y comenzaron a controlar las acciones del Tolima que persistía en sus ataques por bandas tratando de superar a una muy bien parada defensa opita comandada por el “pecoso” Correa y el pereirano Segura. Huila hoy aprendió la lección después de los dos puntos valiosos que se le escaparon en tiempo de adición frente a Junior.



La primera emoción de la tarde la consiguió el volante Carlos Julio Robles quien aprovechó un balón servido por oriental por parte de Palomino, que no atinó a rechazar la defensa tolimense cuando transcurría el minuto 21 de la primera parte.



Con llegadas alternas en predios de Silva y Castillo y con la victoria parcial para los de casa los equipos se fueron a lo camerinos.

Segundo tiempo

Buscando igualar las acciones el profesor Gamero novio muy rápido su equipo y por eso en el primer minuto de la parte complementaria excluyó al rápido Marco Pérez y envió al campo de juego al sanandresano Ángelo Rodríguez, que terminó sucumbiendo frente a la defensa local.



Aunque Tolima persistía en pos del empate, los locales volvieron a poner condiciones a los nueve minutos en una magistral jugada del cartagenero Edison Palomino quien como pocas veces lo hace, tuvo en esa jugada la frialdad que se le han reclamado en otras tardes. En gran definición Palomino puso el 2-0.



Incluso ocho minutos más tarde en una salida rápida por derecha del argentino Bolo tras habilitación de Ricaurte, este pudo haber ampliado el marcador pero se apresuró a la hora de asistir a su compatriota Almirón.

Tolima en un doble rebote dentro del área que no supo definir el central Cardoza pudo haber descontado, pero su reacción fue lenta y permitió la reacción de la defensa local. Los minutos finales se volvieron repetitivos, pues Tolima lo intentaba por todos los sectores pero su fútbol era confuso y el Huila le supo controlar todos los sectores copándole todos los espacios en volante y en defensa.



Motivante victoria para el Huila que hacía tres partidos no sumaba de a tres y que lo ubica muy carca del grupo de los ocho mejores. En su próximo compromiso el Huila le apuntará a tres nuevos puntos de oro cuando reciba a Jaguares de Córdoba, equipo seriamente comprometido con el descenso. Tolima por su parte buscará de nuevo la victoria frente a Tigres en el Murillo Toro.

Síntesis

Atlético Huila 2-0 Deportes Tolima



Atlético Huila: Breiner Castillo(6); Elvis Perlaza(6), Andrés Felipe Correa(6), Eddie Segura(6), Marvin Vallecilla(6); Ronaldo Tavera(6), Carlos Julio Robles(7), Andrés Ricaurte(6); Jorge Ramos (6), Sergio Almirón(6) y Edison Palomino(7).

DT: Néstor Craviotto.



Deportes Tolima: Joel Silva(6); Juan Guillermo Arboleda(6), Sergio Mosquera6(), Luis Felipe Cardoza(6), Luis Ovalle(6); Rafael Carrascal(6), Avimiled Rivas(6), Cesar Quintero(6), Santiago Montoya(6), José David Lloreda(6); Marco Pérez(6).

DT: Alberto Gamero.



Cambios: Franco Bolo por Jorge Ramos(24ST),Victor Castillo por Edison Palomino (36ST), Mateo Figoli por Sergio Almirón(44ST), en Huila. Ángelo Rodríguez (5) por Marco Pérez (1ST),Sebastián Villa (6) por Cesar Quintero (12 ST) y Mariano Vásquez por José Lloreda (25 ST), en Tolima.



Goles Huila: Carlos Julio Robles (21 PT), Edison Palomino (9ST)



Goles Tolima: No hubo



Amonestados en Huila: Carlos Julio Robles, Elvis Perlaza, Edison Palomino, Jorge Ramos.



Amonestados en Tolima: Cesar Quintero, Avimeled Rivas, Luis Ovalle.



Expulsados: No hubo.



Figura: Edison Palomino (7)



Estadio: Plazas Alcid



Asistencia: 500 espectadores



Taquilla: No suministrada



Árbitro: Jorge Guzmán (7)



Partido: Bueno



JOSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva.