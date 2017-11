Millonarios, en un pálido partido, empató 0-0 en su visita al Huila

Se cumplió el partido aplazado de la fecha 15, Millonarios empató 0-0 este domingo en su visita al Huila, los bogotanos llegaban con la necesidad de sumar para mantener su posición de cabeza de serie en los cuartos de Liga. Por su parte, los locales también tenían la necesidad de sumar de a tres para mantener matemáticamente posibilidades de meterse a los cuadrangulares.

Millonarios empezó bien posicionado en el campo, con un equipo ofensivo en el papel al mando de Alexis Zapata como creativo y con Quiñones y Mosquera por fuera.



Pero la lesión de Quiñones hizo que ese ímpetu se fundiera apenas sobre los 15 minutos pues el ingreso de Koufatty, otro que como Zapata ha tenido pocos minutos en la temporada, no tuvo el impacto deseado y el azul terminó la primera etapa sin generar opciones claras de gol.



Ante esa ventaja, el local tampoco mostró mucha ambición y salvo un par de remates de fuera del área, apenas se animó a pisar predios de Vikonis. El intenso calor, de 35 grados centígrados en promedio, no fue bien aprovechado.

Su opción más clara llegó al minuto 37, un remate de Ómar Duarte de media distancia que salvó Vikonis contra su palo izquierdo.



Fue necesario esperar hasta el minuto 52 para ver otra llegada al arco azul, un riflazo de Tavera que controló bien la zaga azul.



El calor hizo de las suyas y Huila pareció renunciar a la victoria, mientras Millonarios apostaba a sumar un punto de visitante en su pelea por ser cuarto y avanzar en la tabla de reclasificación. Fue así como se cerró el partido a los 81 minutos, con el regreso a las canchas Henry Rojas, quien superó una pubalgia.



Con todo, se animó de nuevo Ómar Duarte con un cabezazo a la salida de un tiro de esquina que rebeldemente se estrelló en el palo, al minuto 81.



Habrá que esperar si la factura para el equipo azul no es muy alta pues la lesión de Quiñones, quien fue trasladado a un centro médico en Neiva, podría ser fractura de peroné.





FUTBOLRED