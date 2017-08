Atlético Bucaramanga se hunde en la tabla, ahora enfrenta a Patriotas

Atlético Bucaramanga sumido en una crisis de resultados recibe a Patriotas de Boyacá en la fecha número nueve de la liga II-2017. Los leopardos han vivido una campaña totalmente irregular, con el desempeño más bajo desde su ascenso en el año 2016.

Ahora bien, con un rendimiento del trece por ciento, producto de cuatro puntos obtenidos de 24 disputados, el onceno leopardo ve cada vez más cerca la zona de descenso, por este motivo las alarmas se encuentran encendidas y lo más crítico es que no se vislumbra un camino válido que lo saque de forma inmediata de la crisis de resultados.

“Tenemos que seguir adelante, esto aún no ha terminado. Si bien es cierto no se han dado las cosas, buscaremos seguir sumando la mayor cantidad de puntos en cada fecha para alejarnos del tema descenso. Patriotas es un rival complicado, pero tenemos que hacer respetar nuestra casa y salir a ganar, no hay otro resultado que nos sirva”, expresó el volante panameño Gabriel Gómez.



De otra parte, las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana, evidenciaron un trabajo específico que buscaba la seguridad en defensa, tenencia de balón en el medio campo, como estrategia para buscar espacios en el frente de ataque y poder definir sobre la portería adversaria.

“Necesitamos un equipo dinámico, que se entregue en la cancha, con tenencia de balón, pero sobre todo que tenga poder resolutivo en el último cuarto de cancha. Patriotas es un rival ordenado tácticamente al cual hay que enfrentar con toda la seriedad y profesionalismo, para alcanzar el resultado positivo que necesitamos”, afirmó el director técnico de Atlético Bucaramanga Jaime de la Pava.



Así pues, se espera que Atlético Bucaramanga encuentre la mejor forma futbolística y pueda salir de la crisis en la cual se encuentra sumido en el presente campeonato y lo tiene a escasos cinco puntos del descenso directo.

Alineación probable

Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Yulian Anchico, Marlon Torres, Jeison Palacios, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Gabriel Gómez, Harlin Suarez, Jhon Pérez, José Cortés y Sergio Romero.

D.T.: Jaime de la Pava.





JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.