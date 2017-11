Bucaramanga empató, en vibrante partido, 2-2 contra Jaguares

Atlético Bucaramanga y Jaguares empataron 2-2 en el estadio Alfonso López, en uno de los duelos clave en el tema del descenso. El empate le permitió a ambos equipos, por ahora, mantenerse en la Primera División. El duelo comenzó con siete minutos de retraso porque el arquero del local, James Aguirre, ingresó con una indumentaria muy parecida a la camiseta de Jaguares.

Ya en el partido fue el Bucaramanga el que dio el primer golpe en la cancha. A los 3 minutos Franco Arizala puso a ganar al ‘leopardo’ con un tanto de cabeza tras un centro de esquina de Jhon Pérez. Ese gol le daba un respiro al local, mientras que al conjunto cordobés lo ponía en zona clara del descenso por los resultados que se daban en las otras canchas.



Tras ese balde de agua fría, Jaguares salió al frente, pero no lograba penetrar la férrea defensa de los ‘búcaros’. En una acción Pablo Rojas por poco lo consigue, pero Martín González alcanzó a desviar el remate del jugador del conjunto de Córdoba al tiro de esquina.



Pero al 34 llegó la oportunidad del empate del visitante. Kevin Londoño cabeceó en el área y la pelota le dio en la mano a Fabio Rodríguez. El árbitro Jhon Hinestroza no dudó en pitar penalti para Jaguares. Pablo Rojas se paró frente al balón y cambió la falta por gol. 1-1 y respiro para la gente de Montería, que se alejaban de la zona roja. El ‘27’ completó 7 goles en la actual Liga II.



Para la segunda parte, el partido fue de bastante ritmo. Nada más en la primera jugada ofensiva para los de Montería pudieron anotar una diana más. Centro de esquina, en el primer palo cabeceó Juan Mezú y en el segundo apareció Kevin Londoño para el 1-2 para los cordobeses. Sorprendían los conducidos por Hubert Bodhert.



Con el marcador abajo, los ‘leopardos’ lo intentaron por todos los frentes en busca del gol. Las pelotas detenidas, como su mayor aliado. Una de ellas fue el tiro libre de Jhon Pérez, que se fue ancho de la portería custodiada por Sebastián López.



Pero la insistencia del local tuvo sus frutos en un cobro de tiro libre. Pérez, el mejor del 'leopardo', volvió a pararse frente a la pelota y el balón pasó la barrera; imposible para López, quien por más que se estiró, no pudo evitar que su pórtico fuera vulnerado. 2-2, en 31 minutos.



Los hombres de Jaime de la Pava dieron todo por el todo para conseguir los tres puntos, pero Jaguares se echó bien atrás y pudo mantener el resultado. En la fecha 20, Jaguares recibirá a Rionegro Águilas, mientras que Bucaramanga visita al América de Cali. En cuanto a la tabla del descenso, los 'felinos' tienen 133 puntos (1.1176 en el promedio) y los 'búcaros' 132 dianas (1.1186 en el promedio).

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2 – Jaguares 2



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Henry Obando (5), Marlon Torres (5), Martín González (5), Jeison Palacios (6), Fabio Rodríguez (6), Gabriel Gómez (6), Harlin Suarez (5), Jhon Pérez (7), Jhony Cano (5); Franco Arizala (6).

D.T.: Jaime de la Pava.



Jaguares: Sebastian López (6), Juan Zuluaga (6), Leonardo Escorcia (6), Ramón Córdoba (6), Elvis González (6), Kevin Londoño (6), Alexis Hinestroza (6), César Carrillo (6), Juan Mezú (5), Darwin López (6), Pablo Rojas (6).

D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: Franco Arizala (3 PT), Jhon Pérez (31 ST), en Bucaramanga. Pablo Rojas (35 PT, de penal), Kevin Londoño (2 ST), en Jaguares.



Cambios en Bucarmanga: Sergio Romero (6) por Jhony Cano (8 ST), Yulián Mejía (6) por Marlon Torres (8 ST) y Lewis Ochoa por Henry Obando (33 ST).



Cambios en Jaguares: Eder Steer (5) por Pablo Rojas (13 ST), David Contreras por Juan José Mezú (25 ST) y Wilmer Díaz por Darwin López (36 ST).



Amonestados: Marlon Torres (31 PT), Martín González (20 ST), en Bucaramanga. Alexis Hinestroza (27 ST), Eder Steer (28 ST), en Jaguares.



Expulsados: no hubo.



Figura: Jhon Pérez Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 16.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: John Hinestroza (7).



Detalle: Atlético Bucaramanga queda a un solo punto de la zona del descenso directo.



Partido: bueno.







FUTBOLRED



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga