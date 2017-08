De la Pava sumó sus primeros 3 puntos: Bucaramanga 2-0 Patriotas

Atlético Bucaramanga y Patriotas saltaron al terreno de juego ante el pálido aplauso que le proporcionaron los aficionados presentes en las tribunas del estadio Alfonso López. El onceno leopardo llegaba con la obligación de ganar en condición de local frente a un rival como el Boyacense, que no sería nada fácil para el equipo auriverde.



La tarde fresca y lluviosa en la ciudad de Bucaramanga fue testigo del comienzo del partido en el cual el equipo leopardo tuvo la iniciativa, a través, de la tenencia de balón y las pequeñas sociedades en el medio campo generó un par de opciones de gol que no pudo concretar.

Atlético Bucaramanga continuó con la intención ofensiva, es así como, en el minuto 24 del primer tiempo en un pase filtrado en medio de los centrales de Patriotas, recepciona el balón Yulián Mejía quien en el “corazón” del área, impacta fuerte la esférica para convertir gol sobre el palo de la mano derecha del portero Villete.

Sobre el minuto 48 de la primera mitad, Vásquez cometió falta sobre Gómez en el área, el juez central del compromiso decreta pena máxima. De este modo, Atlético Bucaramanga convertiría el segundo gol por intermedio de Sergio Romero quien convirtió sobre el palo de la mano derecha, el portero Villete fue al sector contrario.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial dos por cero para Atlético Bucaramanga frente a Patriotas, que fue un equipo con reacción, después de recibir gol adelantó sus líneas y pudo generar dos opciones en ataque que no logro convertir para descontar en el marcador.



Para el segundo tiempo el onceno leopardo mantuvo el dominio del partido, basado en la tenencia de balón en cada uno de los sectores de la cancha, Patriotas que adelantó unos metros cada una de sus líneas, no encontró los espacios suficientes para llegar con peligro sobre la portería auriverde.

Sobre el meridiano de la segunda parte, Bucaramanga cedió la esférica a Patriotas que tomó la iniciativa y con la apertura de la cancha por los costados generó un par de opciones de gol que no pudo convertir. El conjunto Boyacense intentó descontar en el marcador mientras que el onceno leopardo apostó a las transiciones rápidas entre defensa y ataque.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga 2 – Patriotas 0



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Lewis Ochoa (5), Marlon Torres (6), Jeison Palacios (6), Fabio Rodríguez (6), Yulián Anchico (6), Gabriel Gómez (6), Brayan Rovira (6), John Pérez (6), Yulián Mejía (7) y Sergio Romero (6).

D.T.: Jaime de la Pava.



Patriotas: Álvaro Villete (6), Jesús Murillo (6), Danilo Arboleda (6), Óscar Cabezas (6), Nicolás Carreño (6), Larry Vásquez (5), Rafaél Robayo (5), Omar Vásquez (5), Deiver Parra (5), César Valoyes (4) y Mauricio Gómez (5).

D.T.: Diego Corredor.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Mejía (24 PT) y Romero (Penal 48 PT).



Goles Patriotas: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Alex Díaz por Pérez (25 ST), José Cortés por Romero (34 ST) y Harlin Suarez por Anchico (43 ST).



Cambios Patriotas: Diego Martínez (5) por Villete (1 ST), Carlos Mosquera (5) por Parra (1 ST) y Dumar Rueda por Valoyes (33 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Patriotas: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Anchico (37 PT), Gómez (43 PT) y Torres (20 ST).



Amonestados Patriotas: Arboleda (21 PT), Vásquez Omar (44 PT) y Vásquez Larry (48 PT).



Detalle: Atlético Bucaramanga obtuvo la primera victoria en condición de local por la liga II-2017.



Figura: Yulián Mejía Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 3.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Leevan Suarez (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.