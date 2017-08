Cortuluá hace la tarea: venció 0-1 como visitante al Bucaramanga 

Atlético Bucaramanga saltó al terreno de juego con el objetivo de conseguir la victoria frente a Cortuluá, un rival directo en la lucha por el no descenso. El onceno leopardo llegaba con la expectativa del nuevo cuerpo técnico encabezado por el profesor Jaime de la Pava.

Los primeros minutos del partido evidenciaron un partido de ida y vuelta con propuestas ofensivas por parte del onceno visitante y el equipo leopardo que abriendo la cancha por los costados generó un par de aproximaciones.

Sobre el meridiano del primer tiempo, Atlético Bucaramanga mantuvo el orden en defensa, con equilibrio y pequeñas sociedades en el medio campo, tuvo mayor presencia en el último cuarto de cancha pero sin poder convertir sobre la portería adversaria.



Ahora bien, Transcurría el minuto 28 de la primera mitad cuando Cortuluá, en una jugada rápida donde retrocedía la defensa de Bucaramanga, el jugador Bryan Fernández, quien remata fuerte desde fuera del área leoparda logra convertir gol sobre el palo de la mano derecha del arquero Aguirre que se quedó sin opción.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial para Cortuluá que fue un equipo ordenado en defensa y efectivo en el frente de ataque. Bucaramanga con volumen ofensivo pero sin poder convertir gol.

Para la segunda mitad, Atlético Bucaramanga no encontró espacios en el medio campo ya que Cortuluá fue muy aplicado en defensa, con doble línea de cuatro, mantuvo la disciplina táctica para no permitir prosperar en fútbol ofensivo al conjunto leopardo.



Sobre la parte media del segundo tiempo, Atlético Bucaramanga con el ingreso de Anchico y Mejía en el medio campo y Cortés en el frente de ataque, intentó encontrar mayor dinámica desde tres cuartos de cancha buscando generar volumen ofensivo. De otro lado, Cortuluá con transiciones rápidas entre defensa y ataque generó de forma intermitente peligro sobre la portería auriverde.



Terminó el compromiso con la victoria uno por cero para Cortuluá, el cual, con una propuesta defensiva, logró el gol y alcanzó el resultado positivo. Bucaramanga con una nefasta concepción futbolística, se mostró como un equipo desdibujado y sin ideas en cada uno de los sectores de la cancha. Así pues, se encienden nuevamente las alarmas del descenso para Atlético Bucaramanga, que ingresó una vez más a la zona de peligro.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga 0 – Cortuluá 1



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (5), Lewis Ochoa (5), Marlon Torres (5), Jeison Palacios (5), Fabio Rodríguez (5), Harlin Suarez (5), Brayan Rovira (5), Gabriel Gómez (6), Jhon Pérez (5), Sergio Romero (5) y Franco Arizala (5).

D.T.: Jaime de la Pava.



Cortuluá: German Caffa (6), Mateo Puerta (6), Yair Arrechea (6), Jimmy Valoyes (6), Vinicius de Paiva (6), Giovanny Martínez (6), Diego Chica (6), Michael Balanta (5), Jhonier Viveros (6), Juan David Campo (6) y Brayan Fernández (7).

D.T.: Néstor Otero.



Partido: Regular.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles Cortuluá: Fernández (28 PT).



Cambios Atlético Bucaramanga: Yulián Mejía (4) por Suarez (11 ST), José Cortés por Romero (17 ST) y Yulián Anchico por Rovira (21 ST).



Cambios Cortuluá: Alí Reyes (5) por De Paiva (11 ST), Oscar Camilo por Balanta (23 ST) y Wanderson Ferreira por Fernández (35 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Cortuluá: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Gómez (33 PT), Mejía (25 ST), Palacios (42ST) y Torres (43 ST).



Amonestados Cortuluá: Viveros (42 PT), Martínez (14 ST), Caffa (19 ST) y Reyes (35 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga no gana de local desde su regreso al estadio Alfonso López.



Figura: Brayan Fernández delantero Cortuluá (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Bismark Santiago (6).





JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.