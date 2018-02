La guerra por el ‘trono’ del fútbol colombiano

El reinado de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) estaría a punto de culminar. Aunque buena parte de la dirigencia le reconoce haber sacado avante la clasificación de la Selección al Mundial de Rusia, en medio del escándalo de corrupción en contra de su antecesor, Luis Bedoya, ya está claro que un poderoso sector del fútbol anda detrás de su brazalete.

Incluso ya se están haciendo cábalas sobre el número de clubes que lo apoyarán el próximo 14 de febrero, cuando la Dimayor elija a tres delegados que tendrán asiento en el Comité Ejecutivo de la Federación, encargado de elegir entre ellos al ‘rey’ del fútbol local. La mayoría de aspirantes a esas curules buscan repetir elección: Ramón Jesurún; Jesualdo Morelli, expresidente del Valledupar Fútbol Club; y Juan Alejandro Hernández, reconocido dirigente antioqueño.



“Efectivamente, estoy pensando en mi postulación pero aún no lo he decidido”, le dijo Hernández a este diario.



Pero hay dos nuevos grandes jugadores que están sonando para competir con ellos: César Pastrana, presidente de Santa Fe, quien prepara su dimisión del club capitalino, y Ricardo Hoyos, presidente del Boyacá Chicó, uno de los mejores amigos de Luis Bedoya. De hecho, es el único que lo ha ido a visitar al pequeño apartamento en Nueva York que le asignó el FBI, mientras testifica contra dirigentes suramericanos involucrados en el ‘Fifagate’.

La campaña de Pastrana

EL TIEMPO estableció que el otro candidato que sonaba era Juan Manuel Rogelis, presidente del Patriotas. Pero se dice que desistió en julio pasado, luego de que EL TIEMPO reveló que fungió como abogado de uno de los líderes del ‘cartel de la educación’, uno de los casos de corrupción en Córdoba, en el que salió a relucir el exfiscal Gustavo Moreno.



Sin duda, de los nuevos candidatos el más fuerte es Pastrana, que ya contaría con al menos 20 votos de los 36 clubes que conforman la Dimayor. De hecho, sus allegados aseguran que si llega a la Federación buscará sacar de la cancha al barranquillero Jesurún.



“Para lograrlo, se alió con otro poderoso: Eduardo Méndez, expresidente de Santa Fe y actual dirigente del Unión Magdalena, equipo que pertenece al condenado Eduardo Dávila Armenta. Se dice que Méndez es su jefe de campaña”, aseguró el presidente de uno de los más grandes equipos del país. Pero Méndez lo niega de tajo.



“Pastrana está en campaña hace 8 años y desde esa época se ha acercado a los equipos pequeños. No tengo ningún liderazgo con nadie. Solo le puedo decir que después de consultar con el dueño del equipo, lo vamos a respaldar”, le dijo el dirigente y abogado a EL TIEMPO.



Además de los votos del Unión Magdalena y del Santa Fe, Pastrana contaría con el respaldo del Tuluá, Pasto, Huila, Fortaleza, Cúcuta, Patriotas, Leones, Águilas, Bogotá Fútbol Club y Tigres, entre otros.



Lo que juega en su contra es la supuesta situación financiera en la que dejaría al Santa Fe, un equipo que ha vendido a grandes jugadores, como Yerry Mina, y se ha ganado 8 títulos bajo su batuta.

El polémico contrato de TV

El llamado Grupo del G-8 –conformado por Millonarios, Nacional, Tolima, Junior, Medellín, Cali, América y Once Caldas– aún no toma partido.



“Oficialmente, Millonarios no ha elegido candidato”, aseguró un vocero del ese club.



La razón es que el G-8 ha venido cuestionando un multimillonario contrato que Jesurún firmó en 2012, durante su paso por la Dimayor: el de la transmisión de partidos de la A y la B a través del canal Win Sports, de propiedad de RCN y AT&T.



EL TIEMPO estableció que el Comité de Mercadeo de la Dimayor le pidió a su presidente, Jorge Perdomo contratar una auditoría para evaluar el contrato, que solo les paga a los equipos un promedio de 2.500 millones de pesos al año.



“La firma Baker Tilly ya lo está evaluando. Un par de empresas se negaron a hacerlo por la presencia de uno de los clubes en la Lista Clinton: El Envigado. Además, una comisión fue a Argentina, Chile y Perú y concluyó que es el más desventajoso de América Latina”, explicó un dirigente del G-8.



Y agregó que se invitará a Win a que lo renegocie o se buscará ponerle fin y optar por una mejor oferta. Fox Sports ya mostró su interés y tuvo buenos resultados con el torneo de pretemporada que organizó.



Y si bien algunos clubes no quieren mezclar el tema del contrato con las elecciones de dirigentes, algunos advierten que podría ser usado como zancadilla en la carrera a la reelección de Jesurún, que se definirá en el seno del comité de la Federación, a mediados del año.



La otra tarjeta amarilla que le han querido sacar es la de su cercanía con la exmagistrada María Claudia Rojas, nombrada presidenta de la Cámara de Investigación del Comité de Ética de la Fifa.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, el pasado 24 de enero se entregó un informe a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que se insiste que la colombiana no tiene el perfil para el cargo y no fue clara en su relación con Luis Bedoya.



A pesar de ese caso, que puede tener repercusiones, Jesurún está bien parado en la Fifa, por su amistad con su presidente, Gianni Infantino. Tanto así que logró que la cúpula de la Fifa se reúna en Bogotá, a mediados de marzo.



Y quienes respaldan la reelección del barranquillero dicen que este acaba de meter un gol olímpico que le dará un plus frente a sus rivales. Logró que Caracol igualara la oferta de RCN para quedarse con los derechos de transmisión de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Son 40 millones de dólares que irrigarán las finanzas de la Federación y que fue visto con buenos ojos por varios clubes.



En agosto se sabrá quién gana este pulso.

Así se elige al presidente de la Federación

Los siete miembros que se escojan para el Comité Ejecutivo de la Federación, elegirán a su nuevo presidente. Por derecho propio, ya están en el Comité Jorge Perdomo, de la Dimayor, y Jorge González, de la Difútbol (fútbol aficionado). Se les unirán dos delegados de la Difútbol y los tres que elijan, el 14 de febrero, los 36 clubes profesionales, en la Dimayor. Se habla de 4 candidatos seguros: Ramón Jesurún, César Pastrana, Alejandro Hernández y Ricardo Hoyos. Aunque también han sonado Hernando Ángel y Fernando Salazar.

