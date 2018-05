La pelea entre Perdomo y González ahonda la división en la Dimayor

La salida de Jorge Fernando Perdomo del cargo de presidente de la Dimayor, rama profesional del fútbol colombiano, parece inminente. Pero el choque de trenes entre él y el otro vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Álvaro González Alzate, titular de la Difútbol, podría tener consecuencias adicionales, y más, luego de que Perdomo denunciara a González ante la Conmebol por haber, supuestamente, recibido pagos irregulares.

Perdomo, por ahora, sigue como presidente, a pesar del movimiento de un grupo de clubes profesionales que intentaron acelerar su salida. Este martes, representantes de 24 de los 36 equipos se reunieron informalmente, durante casi tres horas, en la sede deportiva de la FCF: Real Cartagena, Cúcuta, Magdalena, Santa Fe, Junior, Barranquilla, Valledupar, Nacional, Medellín, Envigado, Equidad, Tolima, Boyacá Chicó, Tigres, Once Caldas, Millonarios, Jaguares, Patriotas, Águilas, Fortaleza, Atlético, Llaneros, Real Santander y Orsomarso. Sobre el final, llegó el presidente del Bogotá FC, Ferney Perdomo.



La reunión terminó sin poder completar las 24 firmas (las dos terceras partes de los clubes) que necesitaban para solicitar una asamblea extraordinaria, Patriotas, Bogotá y Real Santander no la firmaron. Sin embargo, esta se va a llevar a cabo, aunque citada por el actual titular de la Dimayor, por solicitud de los clubes. Tiene cinco días hábiles para convocarla y otros cinco para llevarla a cabo.



“Las personas que han firmado la carta no tienen la fuerza vinculante para convocarla, pero Perdomo ha manifestado que él la va a solicitar. Se recogieron firmas para pedir la asamblea y escuchar al presidente por lo que ha pasado últimamente y se tomarán las decisiones”, dijo César Guzmán, presidente de Patriotas, a la salida de la reunión.

A pesar de ello, la salida de Perdomo parece cantada e incluso ayer circuló la versión de que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quedaría como encargado mientras se escoge al nuevo titular. El grupo opositor al presidente insiste en que, así no tengan los 19 votos que se necesitan para sacarlo, ya habría un problema de gobernabilidad.

La pelea es peleando

La pelea entre Perdomo y González, que ya había tenido episodios previos está candente, y mucho más después de las cartas que envió el presidente de la Dimayor tanto a la Conmebol como al Tribunal Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en las que denuncia a su colega de Difútbol por haber recibido pagos de entre 50.000 y 150 1.000 dólares, que, según Perdomo, habrían generado un conflicto de intereses.

Y para completar, Perdomo envió otra carta, esta vez a Jesurún, en la que anunció que no compartiría ningún espacio con González mientras no se conozcan los resultados de las investigaciones.



“Tuve conocimiento de esto en marzo. En el Comité Ejecutivo de abril le pregunté (a González) sobre eso y me respondió con evasivas, que eran honorarios por una asesoría. Soy consciente de la responsabilidad que tengo conforme al código de ética de Fifa de denunciar cosas irregulares. El 27 de abril sale publicada la condena de Fifa a (Marco Polo) Del Nero, de inhabilitarlo de por vida. Ante la inexplicable respuesta del señor González, el 30 de abril pongo la denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor y de Ética y Gobernancia de Conmebol”, señaló Perdomo a Caracol Radio.

“Siendo él segundo vicepresidente y con funciones de control como miembro del congreso de Conmebol, no puede tener relación contractual que le genere dividendos. Eso incurre en conflicto de interés. Y segundo, no está claro que exista el contrato o los informes de gestión que debe presentar Es mi obligación poner al tanto a la Conmebol de este hecho que ya es de su conocimiento, porque sale de un informe de auditoría. Le pido a Conmebol claridad sobre el conflicto de intereses, si existe el contrato, y que él explique su informe de gestión”, agregó.



González Alzate reaccionó con furia. “Eso es de mala leche. Cuando apareció la información hace más de tres meses en Brasil, en el Comité Ejecutivo, Ramón Jesurún, que es miembro de Conmebol, explicó lo que estaba pasando, que este año se renovó el contrato que tiene Conmebol conmigo. Él conoce y tiene los mecanismos para clarificar las cosas, tiene línea directa con Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol). Los papeles reposan en los archivos de la Federación. Me parece una canallada (de Perdomo) que me quiera poner en la picota pública”, aseguró, en entrevista con el programa Planeta Fútbol, de Antena 2.



Y agregó, acerca de la afirmación de Perdomo sobre no compartir con él: “Quiero sentar protesta, el fútbol no se puede manejar así. En 35 años que conozco el manejo del fútbol, jamás vi una crisis administrativa como ahora. Perdomo, en medio de su canallada, anuncia que no quiere compartir espacios deportivos conmigo, no sé cómo va a manejar el fútbol, si en 35 años nunca he faltado a un comité ejecutivo de Federación, ni de Difútbol, ni al congreso de Conmebol. Yo siempre voy a estar, no sé cómo va a cumplir su palabra”.



Las comunicaciones de Perdomo a la Conmebol y a la Federación no solamente le cayeron mal a González Alzate. También a un grupo de clubes profesionales, que ya desde antes tenían una molestia por su gestión, y que tomaron esas cartas como un ataque a la institucionalidad de la Federación Colombiana de Fútbol, a 41 días del Mundial de Rusia 2018.



“Hoy (este martes) no íbamos a decidir nada, sino discutir algunas diferencias. El perjudicado acá es el fútbol y hay que buscar unidad. Todo con el diálogo se puede solucionar”, dijo Ricardo Hoyos, presidente de Chicó.



El tema está así: González asegura que o se va él o se va Perdomo. Jesurún no se ha pronunciado. Los clubes parecen tener sentenciada la cabeza de la Dimayor. Pero en su camino de salida, hay que ver qué coletazo habría, porque Perdomo les ha asegurado a sus cercanos que si se va, no se iría solo.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc