Así son juzgados los jueces en el fútbol colombiano

El de Ulises Arrieta, a quien la Comisión Arbitral dejará de nombrar “indefinidamente” a raíz de sus errores en el partido del pasado 29 de abril entre Equidad y Deportivo Cali, no es el único caso de jueces que han sido dejados de lado temporalmente para dirigir partidos en la Liga.

EL TIEMPO pudo establecer, con fuentes cercanas a la Comisión, que otros cuatro árbitros centrales y un asistente han sido “castigados” por cometer fallas en el último año. Cabe recordar que no se puede hablar de suspensión, porque no hay ninguna vinculación laboral. El presidente de la Comisión Arbitral, Jorge Enrique Vélez, consultado por este diario, no quiso referirse al tema.

Una fuente de la Comisión Arbitral explicó el procedimiento para evaluar el trabajo de los jueces. El primer paso es recibir el informe del veedor arbitral, quien muestra las jugadas puntuales que pueden merecer el análisis.



También se recibe el informe de la comisión técnica, que integran los instructores arbitrales Ímer Machado y Luis Fernando Avendaño y el preparador físico Leonardo Reina (que fue línea hasta diciembre del año pasado), que, además, entrega una calificación inicial.



Y se tiene en cuenta, además, lo que dicen los medios de comunicación acerca del trabajo de los árbitros. Con todos esos elementos de juicio, la Comisión Arbitral analiza caso por caso y suben o bajan la calificación inicial. Hay una especie de “ascenso y descenso”: los que fallan se dejan de lado por unas fechas y luego se designan en la B o en la Copa Colombia.

Además, la Comisión tiene un fiscal que se encarga de revisar si hay alguna sospecha. Si encuentra pruebas, el caso se traslada a la Fiscalía. Cabe recordar que, en octubre del año pasado, un árbitro denunció que le habían ofrecido integrar una red de apuestas ilegales, y que hay un partido en investigación por un “inusual movimiento” en casas de apuestas en Europa.



La Comisión cuenta con cerca de cien jueces para dirigir en las dos divisiones profesionales. Tres de ellos son considerados como “muy buenos”: Wílmar Roldán, Nicolás Gallo y Andrés Rojas. Sin embargo, tal como está planteado el panorama de la Liga, hay una dificultad con miras a las finales: Roldán no puede dirigirles a los equipos de Medellín, y Rojas, que es del colegio de Bogotá, no puede pitarles a Santa Fe y Millos.



Adicionalmente, hay designaciones constantes de jueces colombianos para encuentros de Libertadores y Suramericana, en especial Roldán, Wilson Lamouroux y Gustavo Murillo. El primero, además, estará en la Copa Confederaciones a partir del 17 de junio. La final de la Liga será el 18.



Para el próximo semestre, la intención es que, según su análisis y las calificaciones que da la comisión técnica, sean los 25 mejores los que se encarguen del grueso de partidos de la Liga.

​

El rendimiento físico es otra preocupación. Arrieta, Carlos Anaya y Adrián Vélez no fueron tenidos en cuenta en la primera mitad de este campeonato por no superar las pruebas físicas. Y Hárold Perilla, designado para el Suramericano Sub-17, no dirigió por lesión.

La propuesta de Jorge Perdomo

Jorge Fernando Perdomo, presidente de la Dimayor, propuso sancionar de por vida al árbitro Ulises Arrieta, tras su actuación en el partido entre Equidad y Deportivo Cali.

Arrieta ya había tenido un antecedente en el cuadrangular de ascenso del 2015, cuando no sancionó una mano de Marco Lazaga que terminó entregándole al Cúcuta Deportivo una casilla en la A. Entonces fue suspendido “indefinidamente”, al igual que ahora. Duró ocho fechas sin dirigir.

Los malos arbitrajes deterioran el producto del fútbol profesional colombiano y son generadores de violencia FACEBOOK

TWITTER

“Los malos arbitrajes deterioran el producto del fútbol profesional colombiano y son generadores de violencia”, fue la frase de Perdomo, durante la reunión en la que se tomó la decisión de parar a Arrieta. .



JOSE ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc