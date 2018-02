Así se jugará la sexta fecha de la Liga colombiana

La Dimayor dio a conocer los horarios para los partidos de la sexta jornada de la Liga I-2018, que empezará el viernes 2 de marzo y finalizará el domingo 4 del mismo mes.

El partido que más se destaca en esta jornada es el enfrentamiento entre Millonarios y América, aunque el duelo entre Medellín y Junior también se lleva algunos reflectores.

Así se jugará la jornada completa:

2 de marzo

Boyacá Chicó vs. Once Caldas

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN Sports



3 de marzo

Envigado F.C. vs. Leones F.C.

Hora: 2 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN Sports



Jaguares F.C. vs. Patriotas F.C.

Hora: 4 p. m.

Estadio: Sahagun

Televisión: WIN Sports



Alianza Petrolera vs. Atlélico Nacional

Hora: 6 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: RCN



Pasto vs. Tolima

Hora: 6 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN Sports



Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe

Hora: 8 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN Sports



4 de marzo

Millonarios vs. América

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN Sports



Medellín vs. Junior

Hora: 5:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: RCN



Huila vs. La Equidad

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN Sports



Cali vs. Rionegro Águilas

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN Sports



Con información de Dimayor*