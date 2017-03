Así se jugará la fecha de clásicos en la Liga

La Dimayor publicó este jueves la programación para la fecha de clásicos de la fecha 10 de la Liga, que se jugará de la siguiente manera.

Sábado 18 de marzo



Pasto vs Cortuluá



Hora: 3:15 p.m.



Estadio: Departamental Libertad



Televisión: Win Sports



Junior vs Once Caldas



Hora: 5:15 p.m.



Estadio: Metropolitano



Televisión: RCN



Bucaramanga vs Alianza Petrolera



Hora: 5:30 p.m.



Estadio: Álvaro Gómez Hurtado



Televisión: Win Sports



Nacional vs Medellín



Hora: 7:45 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot



Televisión: Win Sports



Domingo 19 de marzo



Jaguares vs Tigres



Hora: 3:15 p.m.



Estadio: Jaraguay



Televisión: Win Sports



Cali vs América



Hora: 5:15 p.m.



Estadio: Deportivo Cali



Televisión: RCN



Tolima vs Huila



Hora: 5:30 p.m.



Estadio: Manuel Murillo Toro



Televisión: Win Sports



Millonarios vs Santa Fe



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: El Campín



Televisión: Win Sports



Lunes 20 de marzo



Equidad vs Patriotas



Hora: 5:30 p.m.



Estadio: Metropolitano de Techo



Televisión: Win Sports



Rionegro Águilas vs Envigado



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Alberto Grisales



Televisión: Win Sports



*Con información de la Dimayor