Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la B

En las instalaciones de la Dimayor se realizó el sorteo de los cuartos de final del Torneo de la B, que se disputarán en encuentros de ida y vuelta.Entre el sábado 20 de mayo y el lunes 22 de mayo se programaron los juegos de ida:

Leones vs. Real Santander

Boyacá Chico vs. Llaneros

Orsomarso vs. Quindío

Cúcuta vs. Pereira



Entre el sábado 27 de mayo y el lunes 29 de mayo se programaron los juegos de vuelta:



Real Santander vs. Leones

Llaneros vs. Boyacá Chicó

Quindío vs. Orsomarso

Pereira vs. Cúcuta



Vale recordar que el sistema de clasificación se medirá primero por la suma de puntos entre los dos, en caso de que los dos iguales en puntos, se tendrá en cuenta la mayor diferencia de gol entre el total de goles a favor y el total en contra. De persistir el empate, se definirá desde el lanzamiento desde el punto penal.



Las fechas de las fases son las siguientes:



Cuartos de final ida

20 – 22 de mayo



Cuartos de final vuelta

27 – 29 de mayo



Semifinal ida

31 de mayo – primero de junio



Semifinal vuelta

3 – 5 de junio



Final ida

7 – 8 de junio



Final vuelta

Fin de semana 10 de junio



