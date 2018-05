Clubes solicitarán asamblea para discutir continuidad de Jorge Perdomo

Este martes 24 clubes del fútbol colombiano, de la A y la B, se reunieron en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol, para discutir las dificultades que se han venido registrando en el fútbol colombiano, por la creciente inconformidad con la gestión del presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo.

La única decisión que se tomó fue la de solicitar al presidente Perdomo que convoque a una asamblea extraordinaria lo antes posible. En dicha asamblea se discutirá el polémico tema de la continuidad del presidente, y otros temas, según dicen algunas fuentes consultadas. Aseguran, además, que no todos los equipos presentes estarían a favor de la salida de Perdomo de la presidencia.



"Fue una reunión en la que algunos presidentes le solicitan al presidente Perdomo convocar una asamblea extraordinaria para debatir diferentes temas. Las personas que han firmado la carta no tienen la fuerza vinculante para convocarla, pero Perdomo ha manifestado que él la va a solicitar. Se recogieron firmas para pedir la asamblea y escuchar al presidente por lo que ha pasado últimamente y se tomarán las decisiones", dijo César Guzmán, presidente de Patriotas, a la salida de la reunión.



En dicha reunión, el presidente de Santa Fe, César Pastrana, fue el moderador.

Estuvieron presentes, además, Real Cartagena, Cúcuta, Magdalena, Junior, Barranquilla, Valledupar, Nacional, Medellín, Envigado, Equidad, Tolima, Chicó, Tigres, Once Caldas, Depor, Bogotá, Millonarios, Jaguares, Patriota y Orsomarso. Estos son los 21 clubes que ha conocido EL TIEMPO, de los 24 que estuvieron en el encuentro.



"Para la asamblea son cinco días hábiles para citarla y cinco días calendario para ejecutarla. Allá vamos a tocar temas de la asamblea. Estuvimos un grupo importante, alrededor de 24 o 25 presidentes. Hoy no íbamos a decidir nada sino discutir algunas diferencias. El perjudicado acá es el fútbol y hay que buscar unidad. Todo con el diálogo se puede solucionar", expresó Ricardo Hoyos, presidente de Chicó.



