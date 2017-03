Dimayor propondrá pérdida de puntos al local por violencia en estadios

En sus sesiones ordinarias de este martes, Colfútbol, Dimayor y Difútbol dejaron varias noticias en materia económica y deportiva. Aquí, las conclusiones.



Ganancias y créditos: La Federación Colombiana de Fútbol reportó utilidades por más de 9.300 millones de pesos, más otros 7 mil millones destinados a la construcción de la sede deportiva de la Selección Colombia en Barranquilla. Además, 2.000 millones de las utilidades serán asignados a cada rama: profesional y aficionada.

Por otro lado, Dimayor tramitará un préstamo por unos 50 mil millones de pesos para darle crédito al “80 por ciento de los clubes de la A y la B”, que no tienen capacidad de endeudamiento, según dijo el presidente Jorge Perdomo. 1.500 millones para los equipos clase A y 400 para los clase B, interesados.

"El crédito tiene doble destino: sanear las finanzas de los clubes que tienen pasivos con la Dian y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, y además para que construyan su infraestructura deportiva", dijo Perdomo a EL TIEMPO.



La Dimayor reportó utilidades por $23.600.000.000, de los cuales 11 mil millones serán redistribuidos entre los clubes clase A y los B, en una proporción de 85% y 15%.



Medidas contra la violencia de barras: 1. Dimayor propondrá una reforma al Código Único Disciplinario de Colfútbol para que en hechos de violencia en los estadios haya pérdida de puntos al equipo local y no la suspensión de la tribuna o estadio, como en la actualidad.



2. En partidos clase A los locales deben recoger en su propio bus al club visitante para minimizar riesgos de agresiones, como lo sucedido el pasado fin de semana en el partido América-Nacional.



3. Firmaron convenios con firmas acreditadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para que ellos ejecuten la seguridad perimetral y de las cámaras de identificación facial. Esperan que sea antes de finalizar el año.



Selecciones. La Selección Sub-20 no tendrá nuevo técnico por este año, según dijo Ramón Jesurún, presidente de Colfútbol. La selección mayor aún no tiene rivales para fecha Fifa de junio. Siguen buscando rivales en Europa, como pidió el DT José Pékerman, pero se les dificulta por la eliminatoria europea.



“Si fuera en Estados Unidos ya los tendríamos con rivales suramericanos o de Concacaf”, dijo Jesurún.



