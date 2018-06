Juan Andrés Carreño, nuevo presidente de Santa Fe

El abogado Juan Andrés Carreño fue elegido este miércoles como nuevo presidente de Independiente Santa Fe, en reemplazo de César Pastrana, quien terminó su ciclo presidencial y pasará al comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

"Reemplazar a César a va a ser muy difícil. Es como reemplazar a Messi. Ha liderado este barco con éxitos deportivos financieros y administrativos. No va a ser fácil. por eso necesitamos la unión de todos", dijo Carreño, cuya elección fue aprobada por unanimidad durante la asamblea extraordinaria.



Además, la junta directiva fue ratificada, con Andrés Carreño como presidente; Carlos Mora, (vicepresidente), Henry Cruz, Eduardo Mendieta, Henry Reyes y Bernando Rojas. El puesto faltante será escogido posteriormente.



En la asamblea también se les informó a los accionistas que ya no se realizará la venta de las acciones de César Pastrana. EL TIEMPO conoció que el negocio con los posibles compradores no prosperó a último momento. Se especula que Pastrana le dejará sus acciones, que representan el 31,8 por ciento del club, a sus familiares. Acutualmetne, Daniela Pastrana Mendieta, su hija, tiene 40.800 acciones, y César Alfonso Pastrana Mendieta, 39.600. Mientras que Eduardo Antonio Mendieta tiene 150.798 acciones yJulián Augusto Pastrana Isaza, 36.600.



A propósito, la gestión de Pastrana fue reconocida por los accionistas, quienes ovacionaron al dirigente.

¿Quién es Carreño?

Juan Andrés Carreño actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas Postales de Colombia – Asopostal y es Miembro de varias Juntas Directivas.



Abogado, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, Master en Gerencia - Gobierno y Asuntos Públicos de Columbia University New York – Universidad Externado de Colombia, abogado especializado en derecho administrativo de la Universidad del Rosario y derechos humanos del Instituto de Derechos Humanos de Madrid.



Carreño tiene amplia experiencia en derecho de las telecomunicaciones, derecho administrativo y métodos alternativos de resolución de conflictos (Conciliador y Arbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá), ha sido Asesor de más de cincuenta empresas privadas e instituciones públicas en el país,



Ha sido Asesor del Ministro de Comunicaciones, Personero Delegado de Bogotá, Gerente de Alcalis de Colombia, Presidente de IFI – Concesión Salinas y Presidente de la Comisión Nacional de Televisión, entre otros. Ha sido Miembro de la Junta Directiva de importantes medios de comunicación entre los que se destaca Telepacifico, Teleantioquia, Telecaribe, Canal 13, Canal Capital, Canal Regional del Oriente, Teleislas, La Nación, entre otros.



Como Director de la Comisión Nacional de Televisión fue condecorado con la Orden del Mérito del Ejercito Nacional, menciones de honor de la Policía Nacional y de la Federación Colombiana de Municipios por la gestión frente al organismo de la televisión en Colombia y su gestión ha sido destacada por los Canales Regionales del país y por su apoyo a la televisión pública en Colombia.



Es empresario y creador de más de 40 proyectos productivos en el país. Gestor de múltiples iniciativas académicas, culturales y turísticas que han permitido generar desarrollo económico y social de alto impacto en las comunidades involucradas.

DEPORTES​