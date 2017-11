Andrés Cadavid podrá jugar contra Equidad tras ganar apelación

Millonarios ya prepara su partido por los cuartos de final de la Liga II-2017, en los que enfrentará a Equidad en la búsqueda de un lugar en la semifinal.

Las novedades del azul para el primer juego de los cuartos estarán en sus diferentes líneas, pues hay regresos y ausencias por diferentes razones.



Así, la Dimayor confirmó este miércoles que Andrés Cadavid podrá actuar el sábado contra los aseguradores, luego de que fuera modificada a una sola fecha la sanción por reincidencia en acumulación de amarillas.



Cabe recordar que al capitán de Millonarios lo habían sancionado por dos jornadas, de las cuales ya cumplió una, contra Cali, y podrá actuar contra La Equidad.



Sin embargo, no todo es felicidad en las toldas azules, pues este miércoles, Miguel Ángel Russo confirmó una nueva lesión de Maximiliano Núñez, que lo mantendría fuera de las canchas por varios días.



Otro jugador que no ha podido entrenar con comodidad es Jhon Duque, que desde el lunes sufre de una sobrecarga muscular, pero espera estar al 100% para el partido del sábado.

Dayro solo pagará una fecha

En Atlético Nacional estaban a la expectativa de conocer la sanción para Dayro Moreno por la tarjeta roja que le mostró el árbitro John Hinestroza en el clásico de la fecha 20 de la Liga II ante Deportivo Independiente Medellín, que terminó 0-0. El central consideró que el tolimense reaccionó mal cuando empujó a Didier Moreno.



Para fortuna del cuerpo técnico de Juan Manuel Lillo y los compañeros del delantero, en la resolución No.55 de 2017 se determinó que Dayro cumpla con una jornada de suspensión en el juego de ida de los cuartos, en el que el actual campeón visitará a Deportes Tolima el domingo desde las 5:05 p.m.



"El Comité al analizar las pruebas aportadas por el club, de manera particular las imágenes relacionadas con el momento del partido en el que ocurre la expulsión del jugador Moreno, puede evidenciar que el árbitro del partido incurrió en un error manifiesto y que la conducta reportada por el oficial de partido no corresponde a la falta descrita en el informe arbitral".



El goleador regresará con sus anotaciones para el compromiso de vuelta en el estadio Atanasio Girardot, pero Macnelly Torres y Felipe Aguilar corren peligro de no estar porque acumulan cuatro amarillas y de ser amonestados en el Manuel Murillo Toro, se perderían el cotejo en el que se definirá a uno de los semifinalistas.

​

FUTBOLRED