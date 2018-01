'Queremos ganar la Superliga por el profesor Russo': Andrés Cadavid

Millonarios jugará este miércoles la primera final de la Superliga-2018, frente a Nacional, pensando en su entrenador Miguel Ángel Russo, quien no estará en el banquillo técnico debido a una hospitalización de último momento en Bogotá.



Los futbolistas albiazules darán todo en la cancha por darle una satisfacción a la afición embajadora. Pero especialmente quieren exaltar al entrenador argentino, quien verá el partido desde el televisor de su habitación en la clínica Santa Fe.

“Desde que llegó el ‘profe’, ha sido una gran alegría para nosotros. Él es un pilar para el momento que vive el equipo, para nosotros es muy importante darle alegrías, porque así vamos a solucionar los problemas que tenga. Nos hemos preparado bien, estamos listos y esperamos dar un golpe anímico y ganar esta copa por él”, aseguró este marte Andrés Cadavid, defensor albiazul.

El capitán de Millonarios aseguró que no ve como revancha este duelo por Superliga. “Nos enfocamos en el juego de nosotros, queremos marcar una historia. Más que revancha es seguir llevando un proceso ganador en Millonarios. Queremos seguir dándole títulos, tenemos compromiso con la institución y queremos seguir con las alegrías”, añadió.



El central lamentó que esta vez no estén las dos hinchadas en el estadio bogotano, pero aseguró que no depende de él y que “cuando estoy en un terreno de juego, no estoy pendiente de los hinchas. Si no, más me estresaría. No depende de nosotros que haya hinchada visitante, lo único que queremos es fútbol en paz y donde las familias disfruten el espectáculo”.



“Con Nacional será una final abierta, pues tienen un juego más elaborado, con ataque desde atrás y por las bandas. Somos conscientes de los que nos jugamos y vamos por una victoria”, finalizó el capitán embajador.

Redacción Futbolred