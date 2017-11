Anderson Plata, ficha clave en el juego de Independiente Santa Fe

Cuando Ánderson Plata recibe el balón algo previsible está por pasar: se sabe que va a arrancar en una carrera endemoniada, que no frenará, que irá directo al arco rival a toda velocidad, moviendo sus piernas sin pausa, sin siquiera levantar la cabeza, quizá con el arco pintado en la mente. Lo que no se sabe es en qué parará su osadía. Muchas veces se estrella contra alguna pared. O cae. Pero, una que otra vez, le sale, y su arranque frenético termina en gol para Santa Fe.

Plata hace el juego diferente en un Santa Fe que ha hecho de su defensa y de su disciplina táctica su filosofía. Por eso es que es importante, porque genera sorpresa y dinámica. Con frecuencia abusa de la pelota, y eso le ha generado críticas, pero así son los delanteros: tienen un espíritu envidioso. Quieren el gol. Plata los debe querer este domingo contra el América, cuando se enfrentan en El Campín. Aunque su DT, Gregorio Pérez, confía más en su juego, que en sus goles.

“Ánderson tiene muy buenas cualidades –dice Pérez–, primero, físicamente, porque es un velocista con potencia. A veces le pesa la ansiedad, por querer culminar bien, termina mal. Lo lleva a resolver sin pensar. Pero noto un proceso de evolución en él. Hemos corregido muchas cosas. Ha comprendido lo que le favorece a él y al equipo. No tengo duda. Es vital para nosotros”, dice.



Cuando Santa Fe recupera la pelota con sus hombres destructores, tiene que cambiar de revoluciones si quiere sorprender. Ahí es importante Plata. Por eso la pelota casi siempre lo busca a él, para que fabrique un gol, suyo o ajeno.

Goles a lo Plata

Como era de esperarse, el pasado miércoles contra Jaguares Plata recibió la pelota y no se puso a pensar; emprendió su carrera fugaz. Atravesó el campo rival, metió ese freno tan suyo que solo usa para engañar al rival, cambió de pierna, de derecha a izquierda, se perfiló, tal vez miró el arco, tal vez no, y pateó de manera extraña, como con el pie-tobillo-espinilla. ¡Y fue gol! Suficiente.



A veces Plata hace esa misma obra previa y cuando remata con su empeine, de frente al arco, manda la pelota a las tribunas. Le gana la ansiedad de la que habla Gregorio. Esta vez le salió. Ese fue su cuarto gol en esta liga y ayudó para que Santa Fe empatará en Montería, 2-2. Pero recientemente le anotó también al Junior, en Barranquilla, y Santa Fe sorprendió y ganó allá, 0-1. Sus goles son así.

“Plata es de pocos goles, pero muy importantes. Además tiene actitud, sacrificio, es solidario, uno lo ve correr hacia adelante con la pelota, pero si no la tiene, ayuda a recuperar. Se ha preocupado por ser más participativo con el resto del equipo”, agrega el DT Gregorio Pérez.



Plata ha sido tan importante para el equipo, que por algo es el delantero con más minutos en Santa Fe, en esta Liga, con 1.208 minutos jugados, superando a Pajoy (936), Rivera (467) y Morelo (435). Y aunque no es goleador, lleva 4 tantos: además de Junior y Jaguares, le marcó a Cortuluá y a Cali. Igualó a Morelo en ser goleador del equipo, y ahora comparten el ataque. Algo que Gregorio ve productivo. “Son socios importantes. Morelo es otra preocupación para los rivales y eso le favorece a Plata”, dice.



Plata ha cumplido. Nadie le podrá reprochar que no corre, que no tiene sacrificio, que no genera preocupación en el rival. Y además, hace goles importantes. Por eso es vital para Santa Fe.





Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET