Las tres razones del triunfo de Millos frente al América

Si Millonarios había sufrido por falta de contundencia en los partidos anteriores, en especial frente a Corinthians en la Copa Libertadores, esta vez, frente al América, marcó tres tantos y pudo haber convertido al menos un par más. Estas son las razones de la victoria 3-1 frente al equipo dirigido por Jorge 'Polilla' da Silva.

La jerarquía del capitán

Andrés Felipe Cadavid tuvo una tarde redonda. No solamente cumplió en defensa, anuló a Cristian Martínez Borja y ayudó a sostener desde atrás la estructura del equipo, sino que, por primera vez en su carrera, anotó dos goles. En el primero tuvo la personalidad para pedir el penalti y mandar al otro palo, el izquierdo, al portero Carlos Bejarano. El segundo fue mucho más a su estilo, en un cobro de tiro de esquina, al meterle la cabeza al lanzamiento de David Mackálister Silva. Ese liderazgo fue clave.

Millos resolvió el partido muy rápido

Apenas iban 12 minutos cuando Ayron del Valle anotó el 1-0, en una jugada en la que la defensa del América se vio muy mal: pasiva y distraída. El goleador de Millos ya había tenido dos opciones, una en un cabezazo que le detuvo Bejarano un par de minutos antes del gol, y la otra, justo antes de meterla, cuando conectó un pase de Christian Huérfano y puso a trabajar al portero rival. El rebote de esa jugada le quedó justo para hacer el 1-0. Luego del gol de penalti, Millonarios pasó a ejecutar un plan en el que se sentía más cómodo, que fue darle la pelota al América, que salía con la necesidad de al menos descontar, y lo dejó expuesto a que le hicieran al menos un gol más.

América perdió la seguridad

Si algo bueno había mostrado América bajo el mando de Jorge da Silva era la seguridad defensiva. El año pasado, cuando al equipo lo acechaba el descenso, 'Polilla' armó un plan de emergencia para sacar al club de esa zona y ese plan se basaba en cerrar las vías hacia su arco. En los 13 partidos del remate del 2017, apenas recibieron ocho goles. Pero este año no ha tenido el mismo rendimiento. La defensa ha dado ventajas. Ya le pasó frente a Defensa y Justicia, en la Copa Suramericana, y frente a Nacional, partidos en los que el portero Carlos Bejarano fue figura. Pero contra Millonarios eso no fue suficiente. Los centrales no se vieron seguros, Pablo Armero no se pareció en nada al lateral que jugó en la Selección y cuando Millos le dio la pelota en el segundo tiempo se vio frágil, expuesto a recibir al menos un gol más. Millonarios lo perdonó.



