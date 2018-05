El favorito Nacional tiene ahora como reto al sorprendente Huila

Atlético Nacional contra el Atlético Huila es un choque de fuerzas desiguales en el papel: Nacional es el líder de la reclasificación, el que está invicto en su casa y el favorito al título, pero su rival ha sido una incómoda piedra en el zapato para varios de los equipos ‘grandes’ de la Liga. No se cansa de dar sorpresas. Es un ‘chico’ que está crecido. Por eso, este duelo de la fase semifinal no tiene nada de predecible, aunque haya un favorito.

Nacional no es que esté en su nivel más alto, pero es un equipo que ha hecho una campaña imponente, sacándoles enormes diferencias a otros de los equipos poderosos del fútbol colombiano. En lo que va del año, y aunque ha tenido que afrontar también la Copa Libertadores, ha hecho 44 puntos, fue el líder de la fase todos contra todos y goza del récord de no haber perdido ni un partido como local. En el Atanasio Girardot es demasiado superior. Pero por fuera también gana.



Sin embargo, Nacional no ha sido el equipo goleador de otras temporadas. Lleva 25 tantos, aunque tiene en el ataque a uno de los delanteros más peligrosos de la Liga, Day-ro Moreno. Justamente, Day-ro lideró la clasificación a la semifinal, al anotarle dos goles al Cali en el partido de cuartos. El delantero ya lleva ocho tantos. Con Dayro en la cancha, Nacional siempre será más peligroso de lo que es.



Nacional tiene mucha obligación. El DT Jorge Almirón, que llegó este año, tiene la responsabilidad que tienen todos los entrenadores de Nacional: ser campeón. Superó una llave que en teoría era más complicada, contra el Cali, y eso que sufrió para vencerlo, hasta que apareció Dayro.

En zona defensiva, Nacional es un equipo seguro, con jugadores de experiencia, con un arquero, Monetti, que ha tenido un gran campeonato, permitiendo solo 11 goles. Es decir, es la valla menos vencida. Nacional es favorito.



Pero al otro lado está un Huila silencioso y eficaz. Este equipo, dirigido por Néstor Craviotto, ha ido dando golpes contundentes. Acaba de eliminar por penaltis a Patriotas, en una llave muy pareja, pero a lo largo del campeonato sorprendió a equipos como Cali y Junior, a los que venció de local, y a Santa Fe, al que superó en El Campín. Así que es un equipo que no les teme a los poderosos.



Huila está liderado por el experimentado Máyer Candelo, por el atacante Ómar Duarte, que lleva los mismos ocho goles de Dayro, y por el portero Geovanni Banguera, quien ha sido un candado en su arco y acaba de atajarle tres penaltis a Patriotas, en cuartos. Después de Nacional, Huila es el segundo equipo al que menos goles le han hecho.





