La Liga tendrá un arranque furioso: los grandes animarán el inicio

No es habitual que en las primeras jornadas de la Liga se disputen los partidos más esperados, con enfrentamientos entre los equipos más tradicionales del fútbol colombiano. Pero esta vez el sorteo, que se llevó a cabo este miércoles en Bogotá, determinó un arranque así, en un campeonato que eliminó la jornada de clásicos, que tendrá 19 fechas, después sistema de llaves (cuartos, semifinal y final), y que terminará el 3 de junio, antes del comienzo del Mundial.

Nacional vs. Santa Fe, en la fecha 2; Santa Fe vs. América, en la 3, o Millonarios vs. Nacional, en la 4, son algunos de los partidazos que se jugarán en el arranque de la Liga, y que involucran a los equipos que tienen participación en Libertadores o Suramericana. Si bien enfrentarán a los rivales más fuertes de entrada (a excepción de los clásicos Santa Fe -Millos, de la última fecha, y Nacional-DIM, de la 13), se podrían beneficiar más adelante cuando se les crucen partidos de Liga menos exigentes con los de la copa internacional. Entre otras cosas, sigue en discusión la posibilidad de aumentar de 25 a 30 los inscritos, pero ya será un tema por considerar en la asamblea del 14 de febrero.

Lo mejor, en las primeras fechas

Millonarios, que jugará Libertadores a partir del 28 de febrero, tendrá su mayor nivel de exigencia en la Liga entre las fechas 3 y 6, cuando deberá enfrentar al Medellín (de local), Nacional (visitante), Cali (local) y América (visitante). De una vez saldrá de varios de sus rivales más importantes. Después ya tendrá un calendario más generoso, justo en la etapa más difícil de su competición internacional. El equipo embajador es uno de los que tendrá nueve partidos de local, mientras que otros, como Santa Fe, tendrán 10, por la eliminación de la fecha de clásicos.



Por su parte, el cuadro cardenal no solo arrancará contra Patriotas, con el morbo del rápido regreso de Omar Pérez (ahora en el equipo de Tunja) a El Campín, sino que tendrá un inicio agitado, de visita al Nacional (fecha 2) y recibiendo al América (fecha 3). Si logra meterse a fase de grupos de la Libertadores, le servirá salir de estos juegos de entrada.



Mientras tanto, Nacional, que también juega Copa en fase de grupos, tendrá en las primeras cinco jornadas varios de sus duelos más esperados: Santa Fe, Millos y América. El mismo caso del cuadro escarlata –que juega Suramericana–, que entre las fechas 3 y 6 se verá con Santa Fe, Nacional y Millos. Sus rivales de plazas, Medellín y Cali, tienen un arranque menos pesado, aunque con desafíos como DIM vs. Millos (fecha 3) o Cali vs. Millos (fecha 4).



De los equipos tradicionales, el que tiene un arranque más benévolo es el Junior, que en las primeras fechas enfrentará a Bucaramanga, Pasto, Envigado, Huila y Chicó... Su primer gran partido será hasta la fecha 6, contra el Medellín.



Pero el comienzo también será exigente para algunos de los ‘chicos’ como Patriotas y Chicó (el recién ascendido), a los que el calendario de entrada no les favorece. Chicó arranca con Millos, en Bogotá, recibe al Medellín, visita al Cali, y en la fecha cinco, a Junior. Patriotas, que empieza con Santa Fe, visita luego a Millos, recibe a Nacional y visita al América. Todo en las primeras cuatro fechas. También será complicado para Tolima, que debuta contra Nacional y luego visita al América.



En todo caso será un calendario apretado y exigente. Lo positivo para los que juegan internacionalmente es que no tendrán por ahora Copa Colombia, ya que arrancarán en octavos, el otro semestre.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET