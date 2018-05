Santa Fe y Millonarios jugaron un clásico de eliminados

La herida todavía está abierta. Santa Fe dejó cuerpo y alma para que Millonarios no avanzara a los cuartos de final de la Liga, lo venció 1-0, este domingo, en el clásico de la última fecha, sentenció la eliminación del actual campeón y dejó al estadio El Campín sin fútbol local por este semestre.

Desde los primeros minutos, para los rojos parecía que el partido del pasado 17 de diciembre, cuando los azules celebraron su estrella 15 en frente de su hinchada, no había terminado. Intensidad, velocidad, pelotazos largos al área eran la constante de un equipo que quería sí o sí la victoria.



Y rápidamente consiguió el gol. A los diez minutos, José Moya se levantó más que todos en el área de Millonarios, y con un cabezazo puso adelante a Santa Fe.



De ahí en adelante, los dos equipos de la capital mostraron el juego que los caracterizó durante todo el semestre. En los cardenales se apostó a la velocidad de sus puntas, la fortaleza de su zona defensiva, pero a la hora de definir es un desastre: Santa Fe fue el equipo de la Liga que peor porcentaje tuvo a la hora de convertir sus oportunidades de gol, 27 por ciento.



Y allí en esa feria del desperdicio se hicieron gigantes los únicos jugadores de Millonarios que brillaron este semestre: Wuilker Faríñez y Matías de los Santos.



El show del arquero venezolano fue fenomenal: sacó siete opciones de gol de ocho remates al arco que tuvo Santa Fe y fue la figura del clásico. Por su parte, el defensa uruguayo estuvo firme en la marca, realizó cinco entradas exitosas, y de paso hizo echar al goleador rojo Wilson Morelo que no tuvo su mejor juego.



A la estrella de los cardenales se le zafó la cadena en los últimos minutos y le pegó un cabezazo a De los Santos; allí demostró la impotencia que durante todo este semestre vivió Morelo: un jugador solitario, que se la rebusca siempre (a pesar de todo es el actual goleador de la Copa Libertadores), pero nadie lo acompaña.



Del lado azul, no cambia el panorama. El goleador Ayron del Valle naufraga en busca de que alguien le dé un balón para rematar porque Millonarios acabó con el 57 por ciento de posesión, pero solo pudo disparó una vez al arco, digna radiografía de su fracaso. “El semestre fue complicado en todo sentido. Queda la Libertadores, asumo la responsabilidad y haremos una profunda autocrítica”, dijo el DT Miguel Russo al final.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev