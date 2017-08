América de Cali vs. Millonarios será este domingo a las 10:15 a.m.

Luego de las declaraciones del alcalde de Cali, Maurice Armitage, en las que anunció que después de un consejo de seguridad había decidido "suspender el partido del domingo". Este viernes, la Dimayor anunció que el encuentro se disputará, el mismo domingo, pero a las 10:15 a.m. en el estadio Pascual Guerrero.

El alcalde comentó en horas de la mañana que la realización del "Festival Petronio Álvarez" podía comprometer la presencia de la Policía, lo que lo obligó a tomar la decisión.



El secretario de Justicia y Seguridad de Cali, Juan Pablo Paredes, había argumentado: “Lo que quiero aclarar es que la decisión no se toma exclusivamente por el tema del Petronio Álvarez, no quisiera que se percibiera que el tema se cancela para favorecer o por condiciones relacionadas con otro evento, se trata de un análisis de riesgo que se hizo al interior del concejo de seguridad con presencia de todas las autoridades de la ciudad".

CONFIRMADO | Fecha 9 | América vs Millonarios | Domingo 20 de Agosto | 10:15am | Estadio Pascual Guerrero | #MFC pic.twitter.com/0OLYXfwTku — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 18 de agosto de 2017

América

Por su parte, el presidente del América de Cali, Tulio Gómez, aseguró que la decisión es de la Dimayor y la Administración local, mas no del club.



“El alcalde me dijo ayer (jueves) que si podíamos postergar el partido de domingo para el lunes, pero el doctor Iván Novella (gerente de Dimayor) me dice que es difícil por los compromisos, los tiquetes aéreos de Millonarios, etcétera. Decían incluso que fuera más temprano”, explicó el directivo.

“La decisión la tienen que tomar la Dimayor y la Alcaldía, nosotros jugamos el sábado, el domingo, el lunes, el día que nos digan. Lo que me preocupa de jugar el lunes es que venimos de partidos complicados, ¿cómo hacemos una taquilla buena? Nos dañan la taquilla. O si el alcalde dice que no presta la cancha y no podemos jugar, ahí sí se complican los puntos y la taquilla”, añadió Gómez.



Finalmente después de los acercamientos entre todas las entidades correspondientes, la Dimayor comunicó que el partido se jugará el mismo día, pero a las 10:15 a.m.





