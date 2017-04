América recibe a Tigres, en su último encuentro en el Pascual Guerrero

Este domingo 30 de abril a las 5:15pm. América de Cali recibirá a Tigres F.C., por un compromiso más de la fecha 15 de la Liga Águila I. El cuadro 'escarlata', buscará la victoria frente al equipo capitalino, para luego enfrentar sus últimos tres partidos en el 'todos contra todos'.

Después de enfrentar a Tigres, los tres últimos duelos que deberá afrontar América de Cali, tienen la particularidad de ser en condición de visitante. Esto tiene que ver con que la Dimayor le adelantó a América de Cali, dos de sus próximos compromisos y ambos en condición de local.



Ante Deportivo Cali por la fecha 17 y contra Santa Fe por la fecha 19 de la Liga Águila, fueron los partidos que le adelantaron al conjunto americano. Ambos por los duelos internacionales que tendrán en el mes de mayo, tanto 'verdiblancos' como ' cardenales'.



De estas seis unidades en disputa, América de Cali logró sumar tres, puntualmente en el clásico vallecaucano. La derrota en el Pascual el pasado jueves ante Independiente Santa Fe, obliga a 'los diablos rojos' a obtener una victoria el próximo domingo recibiendo a Tigres.



Para luego de las 9 unidades que le restan a América fuera de su casa; ante Patriotas en Tunja, contra Medellín en el Atanasio Girardot y visitando en la última fecha a Atlético Bucaramanga, los dirigidos por Hernán Torres sumen mínimo 4 puntos y así logren abrazar la clasificación al privilegiado grupo de los ocho.



John Steven Lucumí, volante y figura del equipo americano, se mostró auto crítico por la derrota frente el conjunto capitalino y resaltó lo significativos que son los tres puntos ante Tigres este domingo.



"Contra Santa Fe no tuvimos la tranquilidad de siempre y queríamos conseguir el gol de cualquier manera, alejándonos del ritmo que nos caracteriza. Ahora debemos corregir los errores en jugadas puntuales y salir con confianza pero no confiados", sostuvo Steven Lucumí



"El triunfo ante Tigres es muy importante porque es nuestro último partido de local, porque queremos sostenernos en los ocho y porque ellos son un rival directo. Por eso es importante salir a imponer nuestras condiciones desde el inicio del partido, pero manejando la tranquilidad", Complementó



Juan Camilo Hernández, continúa fuera de la lista de concentrados recuperándose de un inconveniente muscular. 'El cucho', ha estado ausente en los últimos tres compromisos del equipo 'escarlata'. El defensor Eder Castañeda, se recuperó de un pisón que sufrió ante Independiente Santa Fe y podrá sostener un lugar en la pareja de centrales de la zaga 'escarlata' junto con Diego Herner.



Por su parte Camilo Ayala, volverá a hacer parte del once inicialista, acompañando a Johnny 'El pepe' Mosquera, en la primera líena de volantes. Mientras que el delantero Yorleys Mena, regresaría al grupo titular en demérito del 'charrúa' Santiago Silva.

Estos duelo se dio por última vez en la final del Torneo Águila, el pasado 10 de diciembre del 2016. En esa oportunidad, América obtuvo el triunfo con marcador de 3-1. Tigres nunca ha logrado sumar visitando a América en el Pascual Guerrero.

Alineación Probable:

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, Johnny Mosquera; Steven Lucumí, Brayan Angulo; Cristian Martínez Borja, Yorleys Mena.

D.T.: Hernán Torres.



Nelson Sandino

Para FUTBOLRED,

Cali.

Twitter: @Nelsandino1