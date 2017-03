América, por la victoria frente a Envigado en el Pascual 

Este sábado, a las 6 p.m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, América de Cali recibirá a Envigado por un compromiso de la fecha 11 de la Liga I. Por los resultados en los últimos compromisos y por respetar su localía, el equipo ‘escarlata’ saldrá a la cancha con la única meta de obtener la victoria.Hernán Torres, técnico del cuadro americano, está tranquilo por el ambiente que se vive lleno de ansiedad y nerviosismo en el entorno ‘escarlata’. Es consciente que el mismo es normal en el fútbol y a su vez, es positivo porque confía en que el rendimiento de su colectivo repuntará el próximo sábado ante el equipo ‘naranja’.

“Uno quiere ganar siempre y yo quisiera tener más puntos de los que tenemos. Me parece que el equipo ha hecho el fútbol para tener más puntos. Hemos cometido errores puntuales que nos han hecho perder los partidos, pero estamos en el grupo trabajando para lograr ese objetivo que es sumar. Hemos tenido cuatro partidos sin victoria y somos conscientes que tenemos que recuperarnos sí o sí”, sostuvo Hernán Torres.



Para el estratega del equipo rojo, la clave pasa porque su grupo de jugadores, este consiente de la situación por la que están pasando.



“Esto es de saber lo que estamos jugando, el proceso que llevamos, la institución en la que estamos y como tal debemos afrontarlo. Sin estar desesperados pero tampoco relajados. Esto es un tema del que debemos poner todos de si para recomponer el camino”, puntualizó.



Refiriéndose a su próximo rival, el técnico ‘escarlata’, ratificó que tienen una sólida forma de jugar buen fútbol, siempre aguerrido y peleando hasta el último minuto.

Algunas variantes tendrá el once titular de Hernán Torres para este compromiso. En la zaga estará por derecha el lateral Iván Vélez, recordando que en los últimos compromisos, Vélez jugó por la banda izquierda. La cual será cubierta por Jarol Martínez quien regresa al grupo inicialista.



Anderson Zapata continuará en la primera línea de volantes, después de su regreso en el pasado clásico vallecaucano. Lo acompañará Johnny ‘El Pepe’ Mosquera, ansioso de revancha por lo ocurrido ante Deportivo Cali.



El ausente en la línea de volantes será el creativo Brayan Angulo. Los últimos rendimientos de Brayan no han llenado a su técnico, por eso será reemplazado por el juvenil Juan Camilo ‘El cucho’ Hernández, acompañando en la zona creativa a Steven Lucumí.



La dupla consagrada en la obtención del ascenso volverá a ser titular ante Envigado.

Cristián Martínez Borja con 4 goles en la Liga y el argentino Ernesto ‘El Tecla’ Farías, serán los encargados del ataque de ‘los diablos rojos’.



Por su parte el arquero suplente americano Luis Enrique ‘Neco’ Martínez, sufrió un inconveniente físico en el último entrenamiento y por eso no estará en el banco americano ante Envigado. Nicolás Vidal, arquero Sub20 de la institución, será su reemplazante.



La última vez que América recibió a Envigado por Liga, fue el 26 febrero del año 2011. Triunfo ‘escarlata’ 2-1 con goles de Jorge Ricardo Artigas y William Zapata. Por Envigado anotó Jorge Serna.



Seis triunfos para América y un empate, son el balance de este duelo en el Pascual Guerrero.

Jugosa la naranja

Mientras otros equipos del rentado nacional descansaron por motivo de las dos fechas de Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, los dirigidos por el español Ismael Rescalvo trabajaron a doble jornada.

Para nosotros no fue descanso la fecha de Eliminatorias. Trabajamos más para traernos los tres puntos de Cali FACEBOOK

TWITTER

Así lo resumió el volante de marca Brayan Rovira, pues señaló: "Para nosotros no fue descanso la fecha de Eliminatorias. Trabajamos más para traernos los tres puntos de Cali".



Y es que ni los partidos de Colombia se pudieron ver, pues sus objetivos están puestos en seguir sumando en la tabla, así ocurrió frente a Rionegro Águilas en la fecha de clásicos y así espera que sea este sábado, a las 6:00 de la tarde, cuando le vean nuevamente la cara al América, luego de más de cinco años de no competir en la Liga.



Envigado hizo énfasis en trabajo en espacio reducido, jugadas de pelota quieta, avance ofensivo a dos toques y labores de definición.



El técnico Rescalvo, que siempre acostumbra hacer uno o dos cambios a su nómina, esta vez la dejará quieta, pues al parecer quedó satisfecho con la que salió en Rionegro y ganó como visitante.



Con la nómina titular viajaron también el arquero Santiago Londoño; el defensor Andrés Orozco; los volantes Iván Rojas y Camilo Velásquez; y los delanteros Yúber Asprilla y Carlos Rojas.



Envigado actualmente ocupa la décima casilla con diez puntos, dos menos que el América, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.



“Tenemos la convicción de hacer una buena presentación en Cali. Vamos a ir por los tres puntos. Será un lindo partido. No será para nada fácil”, concluyó el técnico Rescalvo.



Alineaciones probable:

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Johnny Vázquez, Johnny Mosquera; Steven Lucumí, Brayan Angulo; Cristian Martínez Borja, Santiago Silva.

Técnico: Hernán Torres.



Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Jefferson Gómez, Jorge Segura y Elvis Mosquera; Brayan Rovira, George Saunders, Juan Ramón García y Diego Gregori; Duván Vergara y Michael Gómez.

DT: Ismael Rescalvo.



Nelson Sandino y Esteban Torres Arbeláez

Cali y Envigado