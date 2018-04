América mantiene las esperanzas: le ganó 2-1 a Alianza Petrolera

27 de abril 2018 , 08:18 a.m.

27 de abril 2018 , 08:18 a.m.

América revivió en el torneo, el equipo de Cali mantiene la posibilidad matemática para entrar entre los mejores ocho de la Liga I-2018, después de derrotar 2-1 la noche de este jueves a Alianza Petrolera en el Estadio Pascual Guerrero, los de Felicio Santos suman 20 puntos y el domingo deberán buscar otro triunfo en Manizales frente al Once Caldas para continuar con la ilusión.



No fue la mejor presentación escarlata en la etapa inicial, parecía condenado a la eliminación tempranera, con aportes individuales muy bajos, a pesar de que de aquí en adelante no le sirve sino ganar todos los partidos y esperar reveses de equipos que le anteceden en la tabla.

Los primeros minutos dejaron ver un visitante con ímpetu, sin complejos, al que le cayeron bien las variantes realizadas en su habitual formación titular. La habilidad y rapidez de Balanta dejó nuevamente en evidencia el bajo nivel de Pablo Armero, haciéndolo ver deslucido y lento, y provocando a los 11 minutos una buena oportunidad de abrir el marcador.

Por su parte, el local no encontraba generación de juego ni en Cristian Dájome –que se pasó de egoísta con el juvenil Quiñónez- ni en Carlos Lizarazo.



A los 16 Alex Castro remató de zurda y ´Pluto´ Meneses rechazó al tiro de esquina, y casi enseguida, un tiro libre de Juan Camilo Angulo fue la primera llegada de los ‘diablos’ al arco visitante.



Un bajonazo en el circuito eléctrico y se fue la energía en un sector del escenario caleño, por lo que el partido debió interrumpirse a los 26 minutos. Luego de solucionarse la situación, nueve minutos después, los escarlatas se aproximaron por derecha con Quiñónez y Flórez por poco clava el balón en su propio pórtico.



Sin embargo, ese fugaz despertar no alcanzó para descifrar la marca del conjunto barranqueño, porque sin ideas en el mediocampo fue casi nula la presencia de Martínez Borja en ataque.

GANAMOS. Nuestro equipo ha conseguido una nueva victoria al vencer 2-1 a Alianza Petrolera con goles de Carlos Lizarazo y Juan Camilo Angulo. ¡Vamos Mecha! pic.twitter.com/rvDwA1E0KK — América de Cali (@AmericadeCali) 27 de abril de 2018

A los 47, el zaguero central Danilo Arboleda se equivoca en un pase saliendo desde el fondo, el esférico le quedó a los hombres de Alianza, que tejieron una buena acción colectiva, filtraron el balón a Pablo Vranjican y el croata-argentino sacó un remate que pegó en el mismo Arboleda y desubicó a Meneses, para el 1-0. Ese gol cayó como un baldado de agua fría en el banco y la escasa parcial roja que asistió al estadio sanfernandino.



Alianza pudo aumentar la ventaja al cierre de la primera fracción, pero Balanta no contó con tranquilidad para anotar cuando Armero le dejó servida una autopista y el atacante remató desviado.



La charla en el entretiempo dio sus frutos, en una jugada aislada llegó América al empate, a los 8 minutos del complemento, después de que Juan Camilo Angulo levantara un tiro de esquina, midió mal el cobro el arqero Jerez y para completar Vranjican peinó el balón atrás, justo donde estaba Carlos Lizarazo, quien solitario metió el cabezazo para el 1-1.



Esa anotación trajo un pequeño oxígeno al cuadro rojo, que intentó en dos remates consecutivos de Martínez Borja, aunque sin dominar completamente a su rival. Angulo volvió a probar en un tiro libre a los 66, pero Jerez metió los puños de frente y evitó la caída de su valla.

Con la fórmula que mejor explota, el tiro libre, Juan Camilo Angulo tomó un cobro frontal a 23 metros del arco, le adicionó su acostumbrada curva con pierna derecha y el balón se anidó a media altura sobre el palo izquierdo, para vencer a Jerez, a los 24 del complemento. Golazo y el renacer de la opción roja por meterse entre los ocho.



A los 70, los dirigidos por Pedro Felicio Santos pidieron una supuesta falta en el área de Jhonatan Pérez sobre Dájome, pero el árbitro Santiago estaba cerca e hizo caso omiso de la acción.



Así terminó el encuentro, con victoria para América, sin ser un dechado de virtudes, pero a estas alturas lo que importa es la consecución de los resultados. Ahora se viene el Once Caldas, en un Estadio Palogrande que ha sido esquivo para celebraciones rojas.

Síntesis

América 2 / Alianza Petrolera 1



América: John Meneses (6); Juan Camilo Ángulo (7), Danilo Arboleda (3), Ánderson Zapata (6), Pablo Armero (3); Gustavo Carvajal (6), Alejandro Bernal (6); Cristian Dájome (5), Carlos Lizarazo (6), John Quiñónez (5); y Cristian Martínez Borja (5).

D.T.: Pedro Felicio Santos



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (5); Jhonatan Pérez (5), Daniel Briceño (4), David Valencia (5), Leonardo Saldaña (5); Freddy Flórez (5), Maicol Balanta (5); Alex Castro (6), Juan David Ríos (5), Carlos Cermeño (5); y Pablo Vranjican (6).

D.T.: Juan Cruz Real



Cambios en América: Kevin Viveros por John Quiñónez (24ST), Diego Hérner por Cristian Dájome (39ST)



Cambios en Alianza: Diego Barreto por Carlos Cermeño (18ST), César Arias por Pablo Vranjican (26ST) y Manuel Palacios por Juan David Ríos (33ST).



Amarillas en América: Gustavo Carvajal (35ST).



Amarillas en Alianza: Juan David Ríos (43PT), David Valencia (23ST), Manuel Palacios (37ST), Jhonatan Pérez (43ST).



Goles en América: Carlos Lizarazo (1-1: 8ST, de cabeza), Juan Camilo Angulo (2-1: 24ST, de tiro libre).



Gol en Alianza: Pablo Vranjican (01: 47PT)



Árbitro: Bismark Santiago (Atlántico).



Asistentes: Sebastián Vela y Javier Motta



Hora: 8:00 p.m.



Asistencia: 6.000 personas



Marco Antonio Garcés Quintero

Para EL TIEMPO

Cali

En Twitter: @marquitosgarces