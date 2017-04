América venció a Cortuluá, ascendió en la tabla y salió del descenso

El equipo de Hernán Torres aparece ya en el tercer puesto de la Liga, con 24 unidades, aunque tiene un partido más, con lo cual toma un respiro en la pelea por el descenso. El triunfo contra Cortuluá (1-0) este domingo es su tercero al hilo después de vencer al Cali en el clásico (3-0) y Once Caldas (4-2).

América, jugando de negro, pasó los primeros 15 tratando de encontrar caminos hacia el arco rival, con la fortaleza de Martínez Borja como arma principal. Sin embargo, la marca escalonada de Cortuluá lo mantuvo controlado.

Martínez Borja marcó al 32, siempre atento en el área. Tiro libre de Angulo al palo y en el rebote el goleador.



Después del gol de nuevo lo intentó Angulo de media distancia a pase de Arboleda pero el arquero Caffa evitó el segundo tanto rojo.



Al 45 se perdió el empate para Cortuluá el atacante Brayan Fernández pues su remate cruzado pasó muy cerca de la portería, con Bejarano ya vencido.



Para el segundo tiempo el inicio volvió a ser lento. La primera llegada clara se demoró hasta el minuto 55, un remate de Martínez Borja que terminó en las manos del portero Caffa.



La primera de Cortuluá fue al 62, una opción de Mercado que salvó Casañeda con un cierre oportuno.El tiro de esquina posterior resultó, infortunadamente, intrascendente.



América volvería a insistir al 68, otra vez y como siempre, a través de Martínez Borja, quien a pura fuerza sacó un remate entre tres marcadores y no anotó porque Caffa logró contener su remate.



La opción más clara en todo el complemento no fue gol porque de la raya sacó Castañeda, uno de los mejores del partido, tras un envenenado remate de Brayan Fernández a un centro preciso por izquierda.



Aunque no fue el mejor partido del equipo de Hernán Torres, es buena noticia de cara al siguiente desafío, que es un un rival directo para huir de la incómoda zona del descenso: Tigres.

Síntesis

Cortuluá: Germán Caffa; Mateo Puerta, Yair Arrechea, Edward Caicedo, Julián Millán; Juan Rodriguez, Luis Caicedo; Maicol Balanta, Miguel Medina; Feiver Mercado, Brayan Fernández

Cambios: Jean Carlo Becerra por Juan Rodríguez (Min 57), Alejandro Peñaranda por Mateo Puerta (Min 70), Mateos Trejos por MIguel Medina (Min 40)

D.T.: Jaime de la Pava



América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, William Arboleda; Steven Lucumí, Brayan Angulo; Cristian Martínez Borja, Santiago Silva.

Cambios: Jonathan Álvarez por Brayan Angulo (Min 46), Anderson Zapata por Santiago Silva (Min 74), Johnny Vázquez por William Arboleda (Min 85)

D.T.: Hernán Torres



Goles: Cristián Martínez Borja (Min 33)



Amonestados: Feiver Mercado (Min 24), Mateo Puerta (Min 58), Luis Caicedo (Min 82) para Cortuluá, William Arboleda (Min 71) para América



Expulsados: No hubo



Figura: Cristián Martínez Borja (6).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 15.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán (6).



Partido: Regular.



Redacción Futbolred Cali