América se toma un respiro: le ganó 2-1 al Bucaramanga

Este domingo América de Cali derrotó 2-1 a Atlético Bucaramanga, por la fecha nueve de la Liga colombiana. Con goles de Avimiled Rivas y Juan Camilo Angulo, el equipo de Jorge da Silva sumó 3 puntos más en la tabla de posiciones, llegando a 10 puntos en la Liga 1-2018.

Los conducidos por Jorge ‘Polilla’ da Silva aprovecharon en las opciones que tuvieron y, a eso, se le sumó que su rival también perdonó en las oportunidades que generaron.

El duelo comenzó en el escenario vallecaucano con la posesión de la visita, que tuvo en los primeros 10 minutos dos oportunidades claras para irse arriba en el tablero. La primera fue con Jhon Pérez que se animó de media distancia y Carlos Bejarano supo responder, en la segunda, fue Harold Gómez, con una volea, y el golero del local se estiró para enviar la pelota al tiro de esquina.



Si bien el leopardo tenía el balón y las opciones perdonaba al América, que sí pudo convertir por intermedio de Avimilied Rivas. El experimentado volante sacó un remate de media distancia, que le ‘quemó’ las manos a Luis Ojeda y al fondo de la red. Un gol para los del DT uruguayo, pero con gran complicidad del guardameta visitante.

Tras la diana y como fue costumbre en varios tramos del duelo, Bucaramanga se hizo con el balón: tocó y fue en una gran pared entre Pérez y Franco Arizala y con taco incluido de Franco, quien luego asistió a Sherman Cárdenas, que sacó un remate, pero Bejarano supo quedarse con el balón.



América respondió con un disparo desde fuera de Carlos Lizarazo, que Ojeda supo enviar con los puños al córner. Los escarlatas creaban poco juego y la media distancia era el arma para complicar a los búcaros. Precisamente los de Diego Cagna y con Arizala como protagonista, tuvieron otra oportunidad. El delantero aprovechó un regalo de Éder Castañeda en el fondo, pero a la hora de definir la envió por encima. Los leopardos seguían desperdiciando opciones para empatar.

¡GANAMOS! El juego concluyó en el Pascual Guerrero y hemos vuelto a la victoria al vencer 2-1 al Atlético Bucaramanga. Avimiled Rivas y Juan Camilo Angulo convirtieron los tantos que nos han entregado los tres puntos. pic.twitter.com/esPpqPp7lt — América de Cali (@AmericadeCali) 19 de marzo de 2018

En el complemento, América tuvo una entrada con Cristian Martínez Borja para ampliar en el tablero, no obstante, de frente al arco, no estuvo certero. El visitante respondió con Arizala y atajó Bejarano.



También el propio Arizala tuvo otra oportunidad privilegiada tras un error de Anderson Zapata, pero otra vez el delantero no pudo liquidar a Bejarano.



En un cobro de tiro libre llegó el segundo tanto de los locales. Golazo de pelota quieta de Juan Camilo Angulo, que puso la pelota en el vértice, imposible para Ojeda. 2-0 y algo más de tranquilidad para los de ‘Polilla’.



Pero Bucaramanga luego pudo descontar en el tablero por intermedio de Pérez, quien sacó un remate cruzado y decretó el 2-1. Al final, casi que los de Cagna logran la paridad, pero entre las tapadas de Bejarano y la mala definición no las pudieron concretar. América sufrió un poco en los instantes últimos, pero pudo sonreír.





FUTBOLRED