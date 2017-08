América tomó un respiro: derrotó 2-1 a Alianza Petrolera

En el estadio Pascual Guerrero América de Cali venció a Alianza Petrolera 2-1, en el encuentro válido por la fecha 7. Cristian Martínez Borja fue uno de los jugadores más destacados del partido, anotó uno de los goles, de gran factura, para los locales.

El partido arrancó bastante disputado, ambos equipo con falencias en defensa pero muy preocupados por generar en el ataque, los primeros minutos los locales sufrieron, Carlos Bejarano se vistió de héroe para mantener el arco en ceros.

El partido cambió cuando Cristian Martínez Borja recibió al borde del área de derecha y dándose la vuelta remató de izquierda para decretar el 1-0 a favor del equipo de Cali.



Rápidamente el ánimo de los locales cambió, el ímpetu por marcar el segundo gol era notorio, al minuto 34 llegó la segunda anotación, centro de Juan Camilo Angulo y apareció Iván Vélez para conectar el 2-0 de cabeza.



Un par de minutos más tarde, Alianza despertó y aprovechó una mala salida del equipo de Hernán Torres, Roger Torres descontó, y con el 2-1 se fueron al descanso.



Durante la segunda etapa el partido se volvió más cerrado, América no busco el área rival con decisión y Alianza inclinaba los ataques a su favor, el resultado no se movía. Los balones de pelota parada se convirtieron en las armas de ambas escuadras, la mayoría de acciones de ahí en adelante llegaron por esa vía.



Finalmente el resultado no se movió, América de Cali respiró en la Liga, su última victoria fue en la fecha 2, cuando venció 3-0 al Tolima; los de Cali visitarán por la fecha 8 a Atlético Nacional. Por su parte Alianza Petrolera recibirá a Deportivo Pasto.



