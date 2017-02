América no gana en su regreso a la A, perdió 2-1 con Tolima

En su regreso a la serie A y luego de dos partidos, América de Cali no ha podido ganar, luego de que este martes Tolima lo derrotó 2-1 y del empate a cero goles con Rionegro.

Santiago Montoya y Ángelo Rodríguez fueron los autores de los goles tolimenses, que ajustó su primer triunfo en el torneo, luego de haber perdido en el minuto final contra Jaguares. Por el América descontó por intermedio de Ernesto Farías.

El primer tiempo fue mejor que el segundo. En esa primera parte, el juego fue de ida y vuelta, porque los dos equipos se entregaron en la cancha y trataron de llegar al área con opciones de anotar.

El empate fue justo en los primeros 45 minutos, pues tanto Tolima como América se entregaron. El juego se paró por varios minutos debido a que falló la energía eléctrica de una de las torres.

"Estamos contentos por el triunfo. Tuvimos las opciones y las logramos concretar. Fue difícil penetrar la defensa del América, pensamos que con dos delanteros podríamos entrar y fue complicado. El gol que marqué me llena de ilusión y es una jugaba que siempre hago, anticipé al central", dijo Rodríguez.

La segunda parte fue para el Tolima, que mostró mejores arrestos físicos, mientras que el elenco de Hernán Torres se quedó y no volvió a pisar el área.

“Hemos trabajado mucho en le pretemporada. No hemos contado con toda la nómina, porque tenemos sancionados y lesionados. Me gustó la recuperación de Montoya. Entendíamos que para el segundo tiempo teníamos que cambiar y eso hicimos. La idea era que llegara la pelota arriba y eso hicimos”, precisó Gregorio Pérez, el DT del Tolima.



"Tenemos 25 jugadores y ellos deben dar más, de eso no tengo dudas. hay que ganar, porque el fútbol es un deporte de resultados. Por ahora, llevamos un punto y los jugadores saben que deben sacar resultados", declaró Torres.

Síntesis

Tolima: Joel Silva (7); Víctor Giraldo (6), Julián Quiñones (6), Fáiner Torijano (7), Omar Albornoz (6); Víctor Castillo (6), Michael Ordóñez (7), Sebastián Villa (7), Santiago Montoya (7), Marco Pérez (5); Ángelo Rodriguez (8).

DT: Gregorio Pérez.

América: Carlos Béjarano (6); Iván Vélez (7), Eder Castañeda (6), Camilo Pérez (6), Jarold Martínez (5); Camilo Ayala (5); William Arboleda (6), Brayan Ángulo (7), Steven Lucumí (7); Charles Monsalvo (4); Ernesto Farias (7).

DT: Hernán Torres.

Partido: Bueno.

Cambios en Tolima: Armando Vargas (6) por Marco Pérez (1ST), Juan Guillermo Arboleda por Michael Ordóñez (20ST), Cristian Mazo por Santiago Montoya (35ST).

Cambios en América: Jhonattan Álvarez por Brayan Ángulo (23ST), Yorleis Mena por Ernesto Farias (34ST)

Goles de Tolima: Santiago Montoya (25PT), Ángelo Rodríguez (30ST)

Goles de América: Ernesto Farias (54PT).

Expulsados: no hubo

Amonestados de Tolima: Fáiner Torijano (37PT), Armando Vargas (9ST)

Amonestados de América: Iván Vélez (34PT), Charles Monsalvo (23ST).

Estadio: Manuel Murillo Toro

Asistencia: 14000 espectadores aprox.

]Taquilla: No fue suministrada.

Figura: Ángelo Rodríguez (8)Árbitro: Adrián Vélez (6)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO