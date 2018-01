Millos y Santa Fe empataron 0-0 en un clásico para probar y pegar

Que Santa Fe y Millonarios revivían la final del pasado diciembre era un titular para entusiasmarse. Así fuera en un partido amistoso y de pretemporada. Pero la expectativa se quedó en las tribunas. El clásico de anoche en el Torneo Fox Sports fue un partido aburrido. Seguramente les dejó conclusiones positivas a los entrenadores, pero no los hinchas, que se fueron con el sinsabor de un clásico 0-0.

Fue un partido para probar, para mirar alternativas, para que los nuevos se sigan acoplando, para detectar falencias. Pero también fue un clásico de mucha pierna fuerte, de exagerada vehemencia, de golpes, faltas y tarjetas.



Millonarios debió sacar mucho provecho de este partido porque apostó por un equipo de suplentes, con jóvenes, con debutantes y con refuerzos: Santiago Montoya y César Carrillo. Y, como era de esperase, fue un plantel más preocupado por luchar el clásico, por no perderlo, que por jugarlo. Apeló a que Montoya mostrara algo de sus enormes capacidades, pero Montoya no se vio en El Campín. Tampoco el hábil Christian Huérfano. Entre los dos intentaron alguna que otra maniobra, pero fueron fallidas.



Y Santa Fe, que puso a su nómina principal, la que le ganó a River Plate de Argentina y al Deportivo Cali en los partidos de preparación que llevaban en el año, con unos ligeros retoques (la ausencia de Juan Daniel Roa y de John Pajoy), se estrelló contra la juventud azul. No encontró cómo vulnerar a Millonarios. A Wilson Morelo nunca le llegó la pelota. Además, se notó el desgaste físico de varios jugadores, que han acumulado muchos minutos en esta pretemporada.



A los cardenales les sirvió el clásico, tal vez para darle minutos a José Moya como lateral derecho, a ver si ahí le gusta al técnico Gregorio Pérez; para darle minutos al jovencito Jonathan Herrera, para que reapareciera Leivyn Balanta (en el segundo tiempo) después de una larga lesión.



En general fue un clásico con excesivo juego fuerte. Juan David Valencia casi le arranca una pierna a Huérfano en el primer tiempo; Yeison Gordillo se ganó su infaltable amarilla muy temprano, y los volantes de Millos respondieron con valentía, pegando y careándose con los experimentados rivales. Sin intimidarse.



Las emociones se reservaron para la segunda parte, cuando pasó de todo: expulsiones, lesiones, oportunidades. Todo menos el gol. Al minuto de juego de esa parte final, el delantero de Millos Jáder Valencia cayó con la cara hacia el pasto y quedó tendido. Tuvo que ser sustituido y trasladado a un centro asistencial, por precaución. Luego, a los 16 minutos, Roa, quien recién ingresaba al partido, vio la tarjeta roja por una jugada peligrosa: le puso el guayo en la cara a César Carillo.



Santa Fe se quedó con 10 jugadores, y lo sintió. Sobre todo cuando Millos movió su banco y dio entrada a varios de sus titulares, a Del Valle, a Mackalister Silva, a Cadavid, y el equipo por fin mejoró en ataque, encontró oportunidades. César Carillo, uno de los debutantes, se afianzó en el medio campo y terminó siendo el más destacado.



En cuanto a opciones, pocas. Balanta, de Santa Fe, tuvo una buena oportunidad, pero mandó la pelota a la tribuna. También pudo anotar el uruguayo Bentancourt, pero su buen disparo fue desviado por el portero Ramiro Sánchez.



Sin embargo, fue el equipo embajador el que terminó encima de su rival y tuvo la mejor ocasión luego de un tiro de esquina, una salida en falso del arquero Zapata, que protestó a rabiar una falta. Baldomero Perlaza terminó despejando la pelota en la raya de gol. Quedaban tres minutos. Fue todo. Un 0-0 para probar y pegar.



Síntesis:



Millonarios: Sánchez, Román, Figueroa, Rivas, Bertel; Carrillo, Ayala, Murcia, Huérfano, Montoya; Valencia.



Cambios: Del Valle por Valencia (3 ST), Salazar por Murcia (22 ST), Silva por Montoya (22 ST), Cadavid por Figueroa (29 ST), Domínguez por Ayala (29 ST).



Santa Fe: Zapata; Moya, López, Tesillo, Valencia; Salazar, Gordillo, Perlaza, Herrera, Plata, Morelo.



Cambios: Balanta por Valencia (1 ST), Roa por Salazar (12 ST), Bentancourt por Plata (12 ST), Vargas por Herrera (25 ST), Duvier Mosquera por Morelo (34 ST).



Expulsado: Roa (16 ST)

