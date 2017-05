Alianza y Patriotas tienen vida y luchan por clasificar

Alianza Petrolera recibe la visita de Patriotas en un compromiso en donde se jugará gran parte de la clasificación dentro de los ocho mejores del campeonato. Para el compromiso en la ciudad de Barrancabermeja, el onceno aurinegro deberá ganar y por amplia diferencia de goles.



Solo dos sesiones de entrenamiento se realizaron previo al partido, con poco tiempo de trabajo lo único que resta es repasar algunos conceptos tácticos y afian

“Los últimos resultados no han sido favorables para nosotros, ahora con Patriotas es un nuevo reto que debemos asumir, porque no tenemos otra opción, he manifestado a mis jugadores, que se debe obtener la victoria, para seguir en la lucha por el ingreso dentro de los ocho”, afirmó el director técnico de Alianza Petrolera Jorge Luis Bernal.



La variante obligada que presentará la formación titular es la ausencia de Cristian Flórez, jugador que fue expulsado en el partido del domingo anterior frente a Tigres. Tendrá que revisar las posibles alternativas en una nómina reducida con la que cuenta el onceno aurinegro.



“Ganar se convierte en una obligación para nosotros, puesto que estamos disputando el ingreso a los ocho mejores del campeonato, está difícil y de local no podemos dar más ventaja”, expresó el delantero aurinegro Cesar Arias.



Los números son claros, con un rendimiento del 46 por ciento, bajo para conseguir el objetivo del primer semestre, así pues, sin margen de error Petrolera está obligado a ganar.



Patriotas, en juego directo



Con la calculadora en mano saltará este miércoles, desde las 6:00 p.m., al gramado del Daniel Villa Zapata Patriotas para medirse a Alianza Petrolera, en la jornada 17 de la Liga Águila.



El cuadro ‘Rojo’ del departamento no puede salir a especular frente al elenco aliancista, ya que una derrota los dejaría prácticamente al margen de los cuartos de final del campeonato, puesto que actualmente suma 21 puntos, se ubica en la décima casilla del certamen y solo restan cuatro jornadas.



“A partir de ahora vamos afrontar cuatro finales, y si bien es cierto hemos sumado puntos importantes en calidad de visitante, es el momento de ganar un partido que nos pueda cuadrar las cuentas en el campeonato”, aseguró Diego Corredor, técnico de Patriotas.



El estratega tunjano sabe que ante Alianza no se pueden dar ventajas, ya que el cuadro de Jorge Luis Bernal está ubicado en la novena posición con 22 unidades.



“Tenemos que estar concentrados en todos los aspectos y marcar las oportunidades que tengamos para sumar los tres puntos, ya que Patriotas es un equipo que genera muchas opciones de gol en el arco rival, pero que no se concretan y ese aspecto lo debe mejorar ante Petrolera”, añadió.

Tenemos que estar concentrados en todos los aspectos y marcar las oportunidades que tengamos para sumar los tres puntos FACEBOOK

TWITTER

Para este crucial duelo ante los aliancistas, el estratega boyacense dispondrá de la misma nómina con la que viene de empatar en la fecha anterior en el estadio La Independencia de Tunja 0-0 frente al América de Cali.



La primera vez que se vieron las caras estas dos escuadras en el Daniel Villa Zapata en la máxima categoría, fue el 21 de septiembre de 2013 por la décima fecha, con empate sin goles.



Desde ese momento, se han medido en cuatro oportunidades con un triunfo por bando y dos empates. La última vez que se encontraron en Barrancabermeja, Patriotas salió vencedor por la mínima diferencia con anotación del delantero Edis Ibargüen, el pasado 16 de abril de 2016, en cumplimiento de la jornada 13.



Alineaciones probables



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Abraham Stringel, Luciano Ospina, Carlos Riascos, Pedro Tavima, Juan David Ríos, Yhorman Hurtado, Alex Castro, Edwin Torres, Carlos Lizarazo y César Arias. DT: Jorge Luis Bernal.



Patriotas Boyacá: Álvaro Villete; Jesús Murillo, Danilo Arboleda, Óscar Cabezas, Nicolás Carreño; Raúl Loaiza, Larry Vásquez, Omar Vásquez, Mauricio Gómez; Uvaldo Luna, César Valoyes. DT: Diego Correrdor.



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Barrancabermeja.



CÉSAR CORREAL NAVARRO

Para EL TIEMPO

Tunja