Alianza Petrolera le ganó 0-2 a Once Caldas y lo dejó en crisis

Sin público, así fue como se disputó el partido válido por la fecha 14, entre Once Caldas y Alianza Petrolera, en el estadio Palogrande, a razón de la falta de policías y organismos de socorro que se encontraban concentrados en la emergencia invernal de la ciudad.



Necesidad, fue la palabra clave con la que se disputó el encuentro de Manizales, pues tanto caldenses como santandereanos, requerían sumar los tres puntos. Petrolera dio un golpe de autoridad y se alzó con el triunfo.

La visita, en los primeros instantes de competencia trató de hacerse a la posesión de la pelota, no obstante, el local rápidamente lo limitó e incluso tuvo dos aproximaciones a través de Luis Sinisterra y Óscar Estupiñán, quienes, sin éxito intentaron vulnerar la custodia del portero Ricardo Jerez.



El dominio cafetero puso en apuros al medio campo y a la zaga de su rival, realidad que generó una nueva llegada de Sergio Romero, delantero que de un puntazo probó los reflejos de Jerez, quien se estiró hacia el palo derecho, para enviar el balón al tiro de esquina.



Aunque se pensó que los ‘blancos’ iban a irse en ventaja, estos se vinieron a menos, contexto aprovechado por los ‘aurinegros’, que se ubicaron en el lado de su contrincante.



Si bien el Once trató de reaccionar, en un contragolpe vio caer su pórtico, cuando Elkin Soto perdió inocentemente un balón, circunstancia aprovechada por Alex Castro, que abrió el marcador con un remate cruzado, después de la asistencia de Carlos Lizarazo.



La etapa complementaria inició con los mismos protagonistas del primer tiempo; quienes volvieron a repetir la historia de los primeros minutos del encuentro, aunque con un Caldas desmotivado, ausente de ideas y expuesto.



El técnico Jorge Luis Bernal pudo irse al ataque, pero prefirió cuidar la anotación obtenida al ingresar al zaguero Abraham Stringel por Edwin Torres, media punta ‘refinero’.



Hernán Lisi, entrenador del ‘albo’ también movió sus fichas y envió al terreno a Jerry Ortiz, deportista que estuvo 12 minutos en la cancha, pues el argentino lo sustituyó; luego del cambio, la dirigencia del Once le reconoció a este medio que no tienen DT, refiriéndose al desempeño de Lisi.



“Ya vienen una seguidilla de malos resultados y yo pienso que la situación tocó fondo, estamos en una profunda crisis”, dijo el lateral Gilberto García.



La displicencia del ‘blanco.blanco’, le permitió a los ‘petroleros’ registrar otra anotación, a través de Mauro Bustamante, que significó el triunfo ‘petrolero’, con el cual los de Barrancabermeja se confirman con 21 unidades, en la tabla de posiciones.

“Durante la semana se trabajó para tratar de sorprender al adversario. El soporte fue evitar que nos hicieran gol. Tenemos derecho a soñar”, comentó Bernal.



Once Caldas visitará a Nacional, en la jornada 15 de la Liga, el próximo sábado 29 de abril, a las 6 p. m., mientras que Alianza Petrolera recibirá a Cortuluá, el lunes 1 de mayo, a las 7:30 p. m., en el Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja.

Síntesis

Once Caldas 0 – 2 Alianza Petrolera



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (5); Gilberto García (5), José Ramírez (5), Miguel Nazarit (5) y David Gómez (5); Marcos Acosta (5) y Elkin Soto (4); Michael Ortega (5); Luis Sinisterra (4); Sergio Romero (5) y Óscar Estupiñán (5). D.T.: Hernán Lisi.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Carlos Riascos (6), Luciano Ospina (5), Carlos Ramírez (5), Cristián Flores (6); Juan David Ríos (6) y Fredy Flórez (6); Edwin Torres (6), Carlos Lizarazo (6) y Alex Castro (7); César Arias (6). D.T.: Jorge Luis Bernal.



Partido: Aburrido.



Cambios en Once Caldas: Jerry Ortiz (SC) por Elkin Soto (15 ST), Dany Cure (SC) por Luis Sinisterra (27 ST) y Mateo Cardona (SC) por Jerry Ortiz (27 ST).



Cambios en Alianza Petrolera: Abraham Stringel (SC) por Edwin Torres (9 ST), Roger Torres (SC) por Carlos Lizarazo (32 ST) y Mauro Bustamante (SC) por César Arias (36 ST).



Goles de Once Caldas: No hubo.



Goles Alianza Petrolera: Alex Castro (43 PT) y Mauro Bustamante (39 ST).



Amonestados Once Caldas: José Ramírez (18 ST).



Amonestados Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (28 ST), Roger Torres (33 ST) y Carlos Riascos (47 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Alex Castro (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: No hubo.



Taquilla: No hubo.



Árbitro: Luis Sánchez (5).



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales