Millos sigue sin ganar de visitante: perdió 2-0 con Alianza Petrolera

Millonarios sufre cada vez que pone un pie en el avión y se aleja de El Campín. Esta vez, la escala dolorosa fue en el estadio Daniel Villa Zapata, donde Alianza Petrolera, en un muy buen segundo tiempo, le terminó pasando por encima.

El 2-0 con el que finalizó el partido en Barrancabermeja no tuvo consecuencias graves en la tabla de posiciones, porque Millos, gracias a su diferencia de goles, se mantiene de cuarto. Pero el panorama no es claro, porque entre los azules y Patriotas, que está en el puesto 12, apenas hay tres puntos de diferencia. Y el próximo partido es durísimo: el que viene a Bogotá es el campeón de la Copa Libertadores, Atlético Nacional.



El técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo, decidió sacarle fotocopia a la planilla que había llenado en Barranquilla para el juego que empató con Junior el miércoles pasado: los mismos titulares y los mismos suplentes. Lo que sí cambió en el equipo fue la actitud para jugar. En el Metropolitano había mostrado sacrificio, espíritu de lucha. En Barrancabermeja se quedó con una posesión de balón sin profundidad, con apenas un remate al arco.



Alianza Petrolera, un equipo que basa su juego en la posesión de la pelota, se vio desarmado, pero terminó encontrando la ventaja en el tiempo de reposición de la primera etapa, gracias a un balón que perdió Alexis Zapata en su propio campo. Freddy Flórez tuvo tiempo y espacio para hacer un tiro de larga distancia y conseguir el 1-0.



En la segunda etapa, Russo decidió apelar al equipo que había ganado y goleado como local. Afuera Zapata, Mackalister Silva y Maxi Núñez. Adentro, Elíser Quiñones, Ayron del Valle y Hárold Mosquera. Pero faltó una pieza: Henry Rojas, que estaba suspendido. Y sin él, Millos fue un poco más rápido, pero igual de plano. Y lo peor, perdió la pelota, especialmente cuando el técnico local, Jorge Luis Bernal, refrescó su equipo.



Poco a poco, Alianza Petrolera se montó en el partido y tradujó ese dominio en una mayor ventaja: el 2-0 llegó en el minuto 35, luego de una lección de toque de los locales. César Arias, el goleador de la Liga, empujó en la raya un balón que era gol en contra de Cadavid. Alianza ganó muy bien y a Millos no le rinde por fuera.

Síntesis

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6); Abraham Stringel (6), Luciano Ospina (5), Carlos Ramírez (6) Leonardo Saldaña (6); Juan David Ríos (6), Freddy Flórez (7), Estéfano Arango (6), Carlos Lizarazo (7); Álex Castro (7) y César Arias (7). DT: Jorge Luis Bernal.



Millonarios: Ramiro Sánchez (5); Jaír Palacios (6), Pedro Franco (4), Andrés Cadavid (6), Déiver Machado (5); Jhon F. Duque (5), Juan G. Domínguez (5), Mackalister Silva (5), Maximiliano Núñez (4), Alexis Zapata (4) y Dúvier Riascos (5). DT: Miguel A. Russo.



Cambios en Alianza Petrolera: Edwin Torres por Arango (27 ST), Carlos Riascos por Arias (37 ST) y Gustavo Bolívar por Lizarazo (45 ST).



Cambios en Millonarios: Elíser Quiñones (6) por A. Zapata (1 ST), Ayron del Valle (5) por M. Silva (12 ST) y Hárold Mosquera por Núñez (26 ST).



Goles de Alianza Petrolera: Flórez (47 PT) y Arias (35 ST). Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Lizarazo (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 5.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Nicolás Gallo (5).



Partido: Bueno.



