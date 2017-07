Alianza aterrizó a Junior: lo venció 1-0

Alianza Petrolera derrotó este lunes 1-0 a Junior, en el cierre de la 4ª fecha de la Liga II-2017. Con ese triunfo, el equipo santandereano confirmó su gran rendimiento como local y acabó con el invicto de los ‘tiburones’, uno de los favoritos al título del semestre.

Ambos equipos saltaron al gramado del estadio Daniel Villa Zapata de la ciudad de Barrancabermeja, con el objetivo de obtener la victoria. El onceno aurinegro con gran número de aficionados en las graderías, intentaría derrotar al favorito al título de la liga II.



Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Junior de Barranquilla que a partir de la tenencia de balón mantuvo el control del partido copando el sector medular de la cancha. De otra parte, Alianza Petrolera con transiciones rápidas entre defensa y ataque inquietó a su rival sin contundencia en el último cuarto del terreno de juego.



Sobre el minuto 22 en una imprecisión entre el defensor Balanta y el portero Viera por poco anotan un autogol que finalmente salvó el mismo defensor tiburón, sobre la raya de su propia portería. Alianza Petrolera con dos aproximaciones de gol mantuvo el orden con el paso de los minutos frente a un adversario que so mostró sólido en defensa.



Sobre el minuto 41 Junior por intermedio del jugador Sánchez, estrella un balón sobre el vertical izquierdo de la portería adversaria, desperdiciando una nueva opción de gol para el visitante. Terminaría la primera mitad con el empate a cero goles entre dos equipos que mantuvieron el orden en defensa y carecieron de efectividad en el frente de ataque.



Para la segunda mitad Junior de Barranquilla con tenencia de balón en el minuto 8 desperdició nuevamente opción de gol, en remate del jugador Mier que fue atajado por el portero aurinegro. Alianza Petrolera abriendo la cancha por los costados generó volumen ofensivo sobre la portería adversaria, pero sin encontrar contundencia en el último cuarto de cancha.



Ahora bien, con el paso de los minutos en la segunda parte el onceno tiburón tuvo dos opciones claras de gol que no supo definir por parte de sus jugadores en ataque. Alianza Petrolera pese a la propuesta ofensiva de Junior buscó pequeñas sociedades para penetrar la zaga del equipo visitante.



En el minuto 26 del segundo tiempo el recién ingresado Jonathan Álvarez convirtió gol para Alianza Petrolera en remate seco, abajo, sobre el palo de la mano derecha del portero Viera que se quedó sin opción.



Terminaría el partido con la victoria uno por cero a favor de Alianza Petrolera que fue un equipo práctico, a la hora de enfrentar un rival con gran volumen ofensivo como Junior, que propuso fútbol en ataque, pero no encontró el camino de gol.

Síntesis

Alianza Petrolera 1 – Junior 0

Alianza Petrolera: Pier Grazziani (6), Carlos Riascos (6), Luciano Ospina (6), David Valencia (6), Cristian Flórez (6), Juan Ríos (6), Nicolás Palacios (7), Roger Torres (6), Yuber Asprilla (6), Estefano Arango (6) y Cesar Arias (6).

DT: Jorge Luis Bernal.



Junior: Sebastián Viera (5), Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (6), Deivy Balanta (5), German Gutiérrez (6), James Sánchez (6), Leonardo Pico (5), Sebastián Hernández (5), Yimmi Chará (6), Matías Mier (6) y Teófilo Gutiérrez (5).

DT: Julio Comesaña.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Álvarez (26 ST).



Goles Junior: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Manuel Palacios por Asprilla (23 ST), Jonathan Álvarez por Torres (23 ST) y Yhorman Hurtado por Arias (38 ST).



Cambios Junior: Roberto Ovelar por Sánchez (32 ST), Léiner Escalante por Mier (40 ST) y por (24 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No Hubo.



Expulsados Junior: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Ríos (24 PT) y Arias (37 ST).



Amonestados Junior: Pérez (30 PT), Pico (12 ST), Chará (45 ST) y Gutiérrez (46 ST).



Detalle: Alianza Petrolera consiguió su tercera victoria consecutiva como local en la liga II-2017.



Figura: Nicolás Palacios volante Alianza Petrolera (7)



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 9.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Leonard Mosquera (6).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.