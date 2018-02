Alianza ganó en el último suspiro, derrotó 1-0 a Leones

Alianza Petrolera y Leones saltaron al terreno de juego en lo que sería un compromiso inédito en la liga colombiana. Los equipos en contienda se medirían en un partido entre rivales directos en la lucha por el no descenso.



Los primeros minutos del partido mostraron la iniciativa para Alianza Petrolera que con la apertura de la cancha por los costados, generó fútbol ofensivo en el último cuarto de cancha. De otra parte, Leones un tanto resguardado esperó a su rival y lució corto entre líneas.

Ahora bien, con el paso de los minutos Alianza Petrolera se afianzaba más dentro del terreno de juego, pero no encontraba la forma de definir con claridad sobre la portería adversaria, mientras que Leones comenzaba a lucir un tanto impreciso en la línea defensiva.



Terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles entres los equipos en contienda, Alianza Petrolera con el manejo de las acciones del partido no encontró el camino de gol, mientras que Leones en los últimos diez minutos jugó al contragolpe para generar presencia ofensiva.

Para la segunda parte el onceno aurinegro realizó una variante obligada, abandonó el terreno de juego el portero guatemalteco Ricardo Jerez por lesión e ingreso Pier Grazziani. Los primeros minutos evidenciaron la presión en dos cuartos de cancha por parte del onceno visitante, por su parte Alianza Petrolera cedió la iniciativa a su rival.



Sobre el minuto 15 de la segunda mitad, Alianza Petrolera recuperó el dominio del partido y nuevamente con transiciones rápidas entre defensa y ataque logró penetrar la línea defensiva de Leones, pero sin poder resolutivo en el área rival.



Sobre el minuto 35 Cristian Palomeque desperdicia una opción clara, cuando remató ingresando al área chica y el portero Cadavid con su pierna derecha “ahogó” el grito de gol para el onceno local.



Alianza Petrolera que no bajó los brazos logró en el minuto 48 de la segunda parte, anotar el gol de la victoria a través de Diego Barreto quien recepciona un balón en el corazón del área y remata de forma rasante al palo de la mano derecha del portero Cadavid que se quedó sin opción. De esta forma, culminaría el partido con la victoria uno por cero para Alianza Petrolera que buscó los tres puntos en la lucha por el no descenso.

Síntesis

Alianza Petrolera 1 – Leones 0



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Jonathan Pérez (6), Luciano Ospina (5), Cristian Flórez (6), Leonardo Saldaña (6), Víctor Córdoba (5), Fredy Flórez (5), Roger Torres (6), Cristian Palomeque (6), Manuel Palacios (5) y Pablo Vranjican (5).

DT: Juan Cruz Real.



Leones: Arled Cadavid (6), Daniel Osorio (6), Edisson Restrepo (6), Felipe Aguirre (6), David Montoya (5), Juan Pablo Ramírez (5), Sebastián Gómez (5), Felipe Jaramillo (5), Jeison Medina (5), Jhon Sánchez (5) y Wilmar Cruz (5).

DT: Juan Carlos Álvarez.



Partido: Regular.



Goles Alianza Petrolera: Barreto (48 ST).



Goles Leones: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Pier Grazziani (5) por Jerez (1 ST), Michael Balanta (5) por Vranjican (18 ST) y Diego Barreto (7) por Torres (25 ST).



Cambios Leones: Roger Lemus (5) por Ramírez (14 ST), Dairon Mosquera por Cruz (25 ST) y Mateo Serna por Sánchez (41 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No Hubo.



Expulsados Leones: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Saldaña (2 PT), Palomeque (47 PT), Flórez Cristian (17 ST) y Córdoba (30 ST).



Amonestados Leones: Ramírez (16 PT) y Aguirre (27 ST).



Detalle: Alianza Petrolera en dos partidos disputados en la liga I- 2018, aún no conoce la derrota.



Figura: Diego Barreto Alianza Petrolera.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Nicolás Rodríguez (7).





Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.