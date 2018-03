Alianza Petrolera goleó y gustó: derrotó 4-0 a Jaguares

Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba saltaron al gramado del estadio Daniel Villa Zapata ante el tímido aplauso de la escasa afición que llegó al escenario deportivo. El onceno aurinegro buscaba la victoria mientras que el visitante sumar en una plaza donde la temperatura se convertía en su aliado.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que en tres oportunidades generó peligro sobre la portería adversaria pero sin lograr convertir. Entre tanto, Jaguares un poco más cauteloso espero con orden en defensa, intentando contener la labor ofensiva del onceno aurinegro.

Sobre la parte media del primer tiempo, Alianza Petrolera abriendo la cancha por los costados generó mayor volumen ofensivo en el último cuarto de cancha, pero sin tener fortuna en el momento de la definición.



Ahora bien, Alianza Petrolera encontraría el gol por intermedio de Freddy Flórez, quien después de tomar un rebote, sin dejarla caer remata con pierna derecha al palo de la mano diestra del portero Mosquera, para decretar sobre los 32 minutos de la primera parte el uno por cero a favor del onceno aurinegro.



Terminaría la primera parte con la victoria parcial uno por cero para Alianza Petrolera sobre Jaguares, que en el remate del primer tiempo con pequeñas escaramuzas, intentó acercarse con peligro sobre la portería petrolera.

90' El árbitro termina el encuentro. ¡Ganamoooos! Goles de Freddy Flórez, Manuel Palacios, Maigol Balanta y Diego Barreto. #AlianzaSomosTodos pic.twitter.com/AThAmjfm9r — Alianza Petrolera (@APetrolera) 19 de marzo de 2018

Para el segundo tiempo el equipo de la iniciativa fue Jaguares que con mayor movilidad en el último cuarto de cancha, generó un par de opciones que no supo concretar, sin embargo, Alianza Petrolera que cedió un poco de terreno apeló a las transiciones rápidas entre defensa y ataque.



En el minuto 12 de la segunda parte Manuel Palacios, después de recorrer cerca de 40 metros, se interna en el área, elude al portero y remata rasante al palo derecho de Mosquera que veía caer su portería por segunda vez, de esta manera, Alianza Petrolera decretaría el dos por cero a su favor.



Sobre el minuto 23 del segundo tiempo Maicol Balanta logra convertir el tercer gol de la noche para Alianza Petrolera luego de un fuerte remate que tras el desvío del jugador González se introduce sobre la parte superior derecha del portero Mosquera. Dos minutos después, en el 25 Diego Barreto recepciona un centro y de cabeza convierte el cuarto gol para el onceno petrolero y de esta forma completar la goleada sobre Jaguares que lució desdibujado.



Culminaría el partido con la victoria cuatro por cero para Alianza Petrolera quien terminó con la tenencia de balón y el dominio del partido, sobre Jaguares que en el minuto 41 tuvo opción para descontar y salió derrotado y desconocido del estadio Daniel Villa Zapata.

Síntesis

Alianza Petrolera 4 – Jaguares 0



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Carlos Pérez (6), Luciano Ospina (6), Cristian Flórez (6), Juan Ríos (6), Fredy Flórez (6), Manuel Palacios (8), Roger Torres (6), Alex Castro (5) y Pablo Vranjican (5).

DT: Juan Cruz Real.



Jaguares: Wilder Mosquera (5), Fabio Castillo (4), Ramón Córdoba (5), Edwin Ávila (5), Elvis Gonzalez (5), David Contreras (5), Juan Roa (5), Leiner Escalante (5), Kevin Londoño (4), Juan Villota (5) y Pablo Rojas (4).

DT: José Manuel Rodríguez.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Flórez Freddy (32 PT), Palacios (12 ST), Balanta (23 ST) y Barreto (25 ST).



Goles Jaguares: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Maicol Balanta por Vranjican (16 ST), Diego Barreto por Torres (23 ST) y Jorge Suarez por Palacios (27 ST).



Cambios Jaguares: Deiner Quiñónez (5) por Contreras (37 PT), Juan Mezú por Escalante (20 ST) y Alexander González por Villota (28 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No Hubo.



Expulsados Jaguares: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Pérez (24 PT) y Barreto (41 ST).



Amonestados Jaguares: Ávila (26 PT).



Detalle: Alianza Petrolera por primera vez en la liga I - 2018 logra anotar cuatro goles.



Figura: Manuel Palacios Alianza Petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 3.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: John Ospina (7).





JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.