Seis de seis para Alianza: venció 2-0 a Rionegro Águilas

Alianza Petrolera saltó al terreno de juego ante el tímido aplauso de la escasa afición presente en las graderías del estadio Daniel Villa Zapata. Los aurinegros llegaban con la firme intención de conseguir los tres puntos.



Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que con la apertura de la cancha por los costados generó fútbol ofensivo. De otra parte, Rionegro un poco más conservador acudió al orden defensivo y la tenencia de balón en el medio campo.

Ahora bien, promediando la primera parte se aproximó por primera el equipo visitante sobre la portería aurinegra sin poder convertir, entre tanto, Alianza Petrolera con mayor tenencia de balón no fue efectivo en el último cuarto de cancha.

En el minuto 30 del primer tiempo el juez central del compromiso Carlos Betancur omite una pena máxima a favor de Alianza Petrolera, después de una mano cometida por un defensor de Rionegro Águilas. Terminaría los primeros 45 minutos con el empate a cero goles entre los equipos en contienda.



Para la segunda mitad la iniciativa fue para el equipo aurinegro que en el minuto 3 logró convertir el primer gol, a través del jugador Cesar Arias quien después de rematar rasante al palo de la mano izquierda del portero Valencia decreta la victoria parcial para Alianza Petrolera. Cinco minutos después, el onceno aurinegro desperdicia la segunda opción clara de gol, tras un remate que se estrella sobre el vertical derecho.

Finaliza en el DVZ tres puntos más para el Aurinegro @APetrolera 2-0 @RionegroAguilas doblete del goleador César Arias #19 #EstamosJuntos — Alianza Petrolera (@APetrolera) 17 de julio de 2017

Sobre el minuto 12 del segundo tiempo recibe la segunda amonestación el jugador Hanyer Mosquera y por ende es expulsado de la cancha, dejando con diez hombres al equipo Rionegro. Sobre el meridiano de la segunda parte, Alianza Petrolera con superioridad numérica generó tres opciones claras de gol que no pudo concretar para aumentar el marcador.



En el minuto 44 del segundo tiempo el jugador Cesar Arias convierte el segundo gol para el local y el doblete en su cuenta personal, recepcionando pase en el corazón del área y rematando al palo de la mano derecha de la portería adversaria. De esta manera terminó el partido con la victoria dos por cero para Alianza Petrolera que propuso un poco más por el partido, frente a Rionegro que se mostró como un rival muy defensivo y con poca presencia en el último cuarto de cancha.

Síntesis:

Alianza Petrolera 2 – Rionegro Águilas 0



Alianza Petrolera: Pier Grazziani (6), Abraham Stringel (6), Luciano Ospina (6), David Valencia (6), Leonardo Saldaña (6), Juan Ríos (6), Yhorman Hurtado (5), Roger Torres (6), Manuel Palacios (6), Estefano Arango (6) y Cesar Arias (7).

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Rionegro Águilas: David Valencia (5), Pedro Valoyes (5), Hanyer Mosquera (5), Ferney Ibarguen (5), Daniel Muñoz (6), Juan Giraldo (5), Jhon Restrepo (5), Harold Rivera (5), Carlos Sinisterra (5), Daniel Hernández (6) y Charles Monsalvo (5).

D.T.: Oscar Pérez.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Arias (3 ST y 44 ST).



Goles Rionegro: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Diego Barreto por Torres (19 ST), Jonathan Álvarez por Arango (28 ST) y Nicolás Palacios por Hurtado (31 ST).



Cambios Rionegro: Felipe Chará (5) por Giraldo (40 PT), Johnny Meza por Hernández (19 ST) y Luis Hurtado por Sinisterra (24 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No Hubo.



Expulsados Rionegro: Mosquera (12 ST).



Amonestados Alianza Petrolera: Valencia (31 PT), Barreto (23 ST), Stringel (29 ST) y Ríos (43 ST).



Amonestados Rionegro: Mosquera (38 PT y 12 ST) y Hernández (45 PT).



Detalle: Segunda victoria en línea de Alianza Petrolera en la liga II-2017.



Figura: Cesar Arias delantero de Alianza Petrolera (7)



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (6).



JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.