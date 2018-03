Nacional hizo la tarea como visitante, le ganó 1-2 a Alianza Petrolera

Alianza Petrolera y Atlético Nacional saltaron al terreno de juego en medio de una fiesta multicolor, en donde el equipo verdolaga contó con la presencia de un gran número de aficionados residentes en Santander.



Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que adelantó sus líneas y jugó sobre el campo adversario, sin embargo, Atlético Nacional con transiciones rápidas entre defensa y ataque logró inquietar la portería adversaria en un par de ocasiones.

Sobre el minuto 19 de la primera mitad, Nacional logra convertir gol por intermedio de Dayro Moreno, quien después de recepcionar un pase en el área chica simplemente empuja la esférica, para decretar el uno por cero a favor del visitante.



Ahora bien, Alianza Petrolera una vez recibió el gol buscó el tanto del descuento. En el minuto 44 el juez central del partido decreta pena máxima a favor de Petrolera, después de una falta en el área cometida por el jugador Cuesta sobre Arias. El encargado del cobro fue el mismo Arias que remató fuerte y el balón se estrelló en el horizontal desperdiciando opción clara de empatar. De esta forma, culminaría la primera parte con la victoria parcial uno por cero a favor de Nacional que fue un equipo sólido en defensa y efectivo en el frente de ataque.

Para la segunda mitad Alianza Petrolera fue en busca del empate y dejó espacios en defensa, hecho que aprovechó en el minuto 2, el jugador Moreno, quien filtra un pase al área chica para que defina Reinaldo Lenis y logre convertir el dos por cero a favor del onceno verdolaga.



Sobre el meridiano de la segunda mitad, Atlético Nacional se apoderó del manejo de los ritmos del partido, con tenencia de balón y transiciones rápidas obligó a su rival a jugar en su propio campo. De otra parte, Alianza Petrolera con más ímpetu que fútbol intentó en la salida por los costados llegar sobre la portería adversaria pero sin encontrar el camino a gol.

El árbitro levanta su mano y decreta el final del partido. ¡Triunfo Verdolaga! Tres puntos más para el verde. #VamosVerdolaga pic.twitter.com/4d02Hk4LCx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 4 de marzo de 2018

Alianza Petrolera en el minuto 35 del segundo tiempo encontraría el gol del descuento por intermedio del jugador Manuel Palacios, quien recibió un pase al corazón del área y remató al palo mano izquierda de Monetti para decretar el dos por uno. Un minuto después, el onceno aurinegro desperdicia opción para el empate cuando el jugador Palacios estrella un balón sobre el horizontal.



Terminaría el partido con la victoria dos por uno a favor de Atlético Nacional, que en gran parte del partido fue superior e impuso condiciones sobre su rival que adoleció de poder y presencia ofensiva.

Síntesis

Alianza Petrolera 1 – Atlético Nacional 2



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Jonathan Pérez (6), Carlos Pérez (6), Luciano Ospina (6), Cristian Flórez (6), Juan Ríos (5), Fredy Flórez (6), Manuel Palacios (6), Roger Torres (5), Alex Castro (5) y Cesar Arias (5).

DT: Juan Cruz Real.



Atlético Nacional: Fernando Monetti (6), Daniel Bocanegra (6), Carlos Cuesta (6), Diego Braghieri (6), Cristian Mafla (5), Jorman Campuzano (6), Gonzalo Castellani (6), Gustavo Torres (6), Aldo Leao Ramírez (5), Reinaldo Lenis (6) y Dayro Moreno (7).

DT: Jorge Almiron.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Palacios (35 ST).



Goles Nacional: Moreno (18 PT) y Lenis (2 ST).



Cambios Alianza Petrolera: Diego Barreto (5) por Torres (11 ST), Michael Balanta por Flórez Freddy (19 ST) y Pablo Vranjican por Arias (26 ST).



Cambios Nacional: Jeison Lucumí por Torres (18 ST), Helibelton Palacios por Mafla (25 ST) y Diego Arias por Campuzano (33 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No Hubo.



Expulsados Nacional: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Jerez (19 PT), Torres (33 PT), Pérez Carlos (13 ST), Flórez Freddy (17 ST), Pérez Jhonatan (18 ST), Ospina (48 ST) y Castro (50 ST).



Amonestados Nacional: Campuzano (35 PT) y (15 ST).



Detalle: Alianza Petrolera perdió invicto de local tras su derrota dos por uno frente a Nacional.



Figura: Dayro Moreno delantero Atlético Nacional.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 8.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Guzmán (5).









Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja