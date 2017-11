Santa Fe empató 0-0 en su visita a Alianza Petrolera

Alianza Petrolera y Santa Fe saltaron al terreno de juego del estadio Daniel Villa Zapata del puerto petrolero, para disputar compromiso válido por la fecha veinte de la liga II-2017. El onceno aurinegro llegaba con la necesidad de ganar y despedirse de buena forma de su público, mientras que el equipo cardenal buscaría defender el liderato del campeonato.



Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que con la apertura de la cancha por los costados generó volumen ofensivo pero sin definir en el último cuarto de cancha.

Sobre el meridiano de la primera parte, Santa Fe proyectó más los volantes de primera línea para hacer superioridad numérica en el último cuarto de cancha, generando dos opciones sobre la portería adversaria que no pudo concretar.



Sobre el minuto 42 Robinson Zapata ahogaría el grito de gol de Alianza Petrolera cuando atajó el fuerte remate de Manuel palacios. Así pues, terminaría el primer tiempo con la igualdad a cero goles entre dos equipos que por instantes fueron dominadores de los ritmos del partido.

Para la segunda parte la iniciativa fue para Independiente Santa Fe que con el ingreso del jugador Omar Pérez encontró mayor elaboración de fútbol y dinámica en el frente de ataque. Alianza Petrolera un tanto sorprendido se replegó para tener seguridad en defensa y jugar al contragolpe.



Ahora Bien, Alianza Petrolera sobre la parte media de la segunda mitad recuperó la tenencia de balón, pero careció de ideas en el medio campo para poder llegar con peligro sobre la portería cardenal, sin embargo, en el minuto 35 el portero Zapata volvió a evitar la caída de su portería. De otra parte, Santa Fe mantuvo el orden y supo dosificar el esfuerzo físico, siendo un equipo corte y que apeló a las transiciones rápidas entre defensa y ataque.



Terminaría el compromiso con dos opciones de gol para Alianza Petrolera que no pudo concretar debido a la excelente actuación del portero Robinson Zapata. Así pues el marcador final sería cero por cero entre dos equipos que con necesidades diversas repartieron honores.

Final del juego en Barrancabermeja, el León finaliza la fase todos contra todos con el puntaje más alto de la tabla. 🦁🇲🇨#APvsSFE |0:0| ⏱90+2' pic.twitter.com/5yCfqWIWSk — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 19 de noviembre de 2017

Síntesis

Alianza Petrolera 0 – 0 Santa Fe



Alianza Petrolera: Pier Grazziani (6), Abraham Stringel (6), Luciano Ospina (5), Daniel Briceño (5), Cristian Flórez (6), Freddy Flórez (6), Nicolás Palacios (5), Diego Barreto (5), Roger Torres (6), Manuel Palacios (5) y César Arias (5).

DT: Juan Cruz Real.



Santa Fe: Robinson Zapata (7), Víctor Giraldo (6), José Moya (6), Héctor Urrego (5), Juan Valencia (6), Sebastián Salazar (6), Juan Roa (6), Baldomero Perlaza (6), Yamilson Rivera (5), Wilson Morelo (5) y Anderson Plata (5).

DT: Gregorio Pérez.



Partido: Regular.



Goles Alianza Petrolera: No hubo.



Goles Santa Fe: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Estefano Arango (6) por Palacios Manuel (8 ST), Pedro Tavima por Ospina (17 ST) y Juan Ríos por Barreto (30 ST).



Cambios Santa Fe: Omar Pérez (6) por Rivera (1 ST), Carlos Arboleda por Salazar (35 ST) y Dairon Mosquera por Plata (40 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No Hubo.



Expulsados Santa Fe: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Flórez Cristian (14 PT), Arias (13 ST), Flórez Fredy (26 ST) y Ríos (46 ST).



Amonestados Santa Fe: Roa (30 PT), Moya (33 PT) y Salazar (34 ST).



Detalle: Alianza Petrolera quedó a dos puntos del descenso directo para la temporada 2018.



Figura: Robinson Zapata Independiente Santa Fe.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 5.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Leonard Mosquera (7).







JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.