Santa Fe no levanta cabeza en la Liga, perdió 2-1 contra Alianza

Alianza Petrolera e Independiente Santa Fe pisaron el gramado del estadio Daniel Villa Zapata de la ciudad de Barrancabermeja, para disputar el compromiso por la fecha número cuatro de la liga I-2018. El onceno aurinegro llegaría con la imperiosa necesidad de ganar para alejarse de la zona del descenso.



Los primeros minutos del partido mostraron un partido sin un claro dominador, Santa Fe lo intentó en la salida rápida por los costados, sin generar peligro sobre la portería adversaria, mientras que Alianza Petrolera se notó un tanto ansioso en el último cuarto de cancha.

En el minuto 18 Pajoy de tiro libre directo estrella un balón en el horizontal, en una oportunidad clara de gol para el visitante. Con el paso de los minutos, el onceno aurinegro generó dos opciones de gol que no pudo definir frente a la portería del equipo Cardenal.



En el minuto 45 de la primera parte, Independiente Santa Fe se reportaría con gol a través de Rubén Bentancourt, quien de fuerte cabezazo convierte sobre el palo de la mano izquierda del portero Grazziani. De esta forma, culminaría el primer tiempo con la victoria parcial para el visitante.



Para el segundo tiempo, sobre el minuto dos, el jugador uruguayo Bentancourt desperdicia de cabeza, opción clara de gol frente a la portería de Alianza Petrolera. El onceno aurinegro intentó reaccionar y fue en busca del gol de la paridad, hecho que Santa Fe aprovechó para jugar con transiciones rápidas entre defensa y ataque.

90'+4 Se terminóóó. Ganamoosss.. cambiamos la historia. Goles nuestros de @cesarARIAS23 y de Diego Barreto. Ya tenemos 7 puntos de 12 posibles. pic.twitter.com/hVzLSRBOim — Alianza Petrolera (@APetrolera) 18 de febrero de 2018

En el minuto 8 de la segunda mitad, el juez central del compromiso decreta pena máxima a favor de Alianza Petrolera, después de una mano en el área cometida por el defensa central Urrego. El encargado del cobro fue Cesar Arias, quien impacto rasante, al palo mano derecha del portero Zapata quien fue al otro extremo. De esta forma, el onceno aurinegro alcanzaría el gol del empate a un tanto.



Ahora bien, con el paso de los minutos Alianza Petrolera intentó generar volumen ofensivo, a través, de pequeñas sociedades, pero sin encontrar la contundencia y poder resolutivo en el último cuarto de cancha. De otra parte, Santa Fe, ordenado en defensa, apeló al contragolpe como estrategia para lograr convertir y ganar el partido.



En el minuto 33 del segundo tiempo el jugador Diego Barreto, ingresando al área remata fuerte al palo de la mano izquierda de Zapata, para decretar el dos por uno a favor del onceno local que lo intentaba pero no lograba convertir. Dos minutos después, Alianza Petrolera desperdicio en los pies de Balante el tercer gol de la noche.



De esta forma, terminaría el partido con una nueva victoria en condición de local para Alianza Petrolera, que en el remate del juego fue más contundente frente a Santa Fe que terminó cediendo espacios y retrocediendo sus líneas.

Síntesis

Alianza Petrolera 2 – Santa Fe 1



Alianza Petrolera: Pier Grazziani (6), Jonathan Pérez (6), Carlos Pérez (6), Luciano Ospina (6), Cristian Flórez (6), Víctor Córdoba (5), Fredy Flórez (6), Roger Torres (7), Cristian Palomeque (6), Pablo vranjican (5) y Cesar Arias (5).

DT: Juan Cruz Real.



Santa Fe: Róbinson Zapata (6), José Moya (6), Héctor Urrego (5), Nicolás Gil (6), Leybin Balanta (5), Almir Soto (5), Baldomero Perlaza (5), Armando Vargas (5), Jhon Pajoy (5), Rubén Bentancourt (6) y Brayan Fernández (5).

DT: Gregorio Pérez.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Arias (Penal 8 ST) y Barreto (33 ST).



Goles Santa Fe: Bentancourt (45 PT).



Cambios Alianza Petrolera: Manuel Palacios (5) por Córdoba (1 ST), Michael Balanta por Vranjican (19 ST) y Diego Barreto por Arias (25 ST).



Cambios Santa Fe: Carlos Arboleda (5) por Balanta (14 ST), Anderson Plata por Fernández (25 ST) y Jhonatan Herrera por Pajoy (29 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No Hubo.



Expulsados Santa Fe: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Flórez Fredy (17 PT), Flórez Cristián (30 PT), Vranjican (33 PT), Pérez (18 ST), Ospina (47 ST) y Grazziani (48 ST).



Amonestados Santa Fe: Bentancourt (11 ST) y Soto (15 ST).



Detalle: Alianza Petrolera conserva su invicto de local en la liga I- 2018.



Figura: Roger Torres Alianza Petrolera.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Leonard Mosquera (7).







Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.