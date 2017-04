‘Que las barras no crean que ellas van a mandar’: alcalde de Cali

No para la conmoción que produjo una barra brava del América de Cali al afirmar que no se hacían responsables por la seguridad de Cali si se juega el partido Cortuluá-Nacional en el estadio Pascual Guerrero. El alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, en entrevista con ‘Blu Radio’, fue muy enfático en que no se dejarán amedrentar por estas amenazas.

“Eso no puede ser. Una cosa es que nos entendamos con las barras y otra cosa que crean que van a mandar ellas”, aseguró el alcalde una vez conoció la amenaza que se hizo para el partido del próximo 6 de mayo.



Estas declaraciones van en sintonía con las que ya había expresado Laura Lugo, secretaria de seguridad de Cali, en las que rechazó enfáticamente a estas intimidaciones.

“La posición de la Alcaldía es de rechazo total, porque incita a la violencia, porque la seguridad no está en manos de una barra brava, porque los encargados de la seguridad del municipio son las autoridades competentes. Ese comunicado es un craso error”, afirmó Lugo.



Por ahora, la realización del encuentro no se cambia y el mismo presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, invitó a los presidentes de los 36 clubes que hacen parte del organismo a asistir a este encuentro, “como muestra de unión, autoridad y rechazo a la situación presentada”.



Maurice Armitage añadió que en el Comité de Seguridad se tocará el asunto del partido Cortuluá-Nacional por los efectos que ha traído el comunicado de una barra brava del América y porque el general de la Policía de Cali recomendó no jugarlo en el Pascual Guerrero, con lo que el alcalde estuvo de acuerdo desde el comienzo.



