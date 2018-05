'De Abel no tenemos un diagnóstico hasta el momento': Pelusso

Este sábado, luego del encuentro entre Cali 1-0 Nacional, el entrenador del club vallecaucano, Gerardo Pelusso, habló del partido de ida de los cuartos de final y de la sustitución de Abel Aguilar, a los 5 minutos del segundo tiempo por una molestia muscular. Además el arquero Camilo Vargas, también de la Selección Colombia sintió una molestia durante el partido.



Aparentemente, ambas lesiones musculares han sido diagnosticadas como leves, pero solo hasta este lunes y martes se determinará el grado y la dimensión de las mismas.

El portero tendría una dolencia en el recto anterior de la pierna izquierda, mientras que el volante tendría una molestia en el muslo posterior derecho, "De la lesión de Albel no tenemos un diagnóstico hasta el momento", Gerardo Pelusso.



Sobre el encuentro el entrenador uruguayo aseguró, "Antes del partido muchos no creían en la victoria. Esta es la primera parte de la historia, ahora queda definir en Medellín. Se ganó con justicia, nos costó el juego del rival en los primeros minutos, pero después tuvimos las acciones a favor y un gol mal anulado. Me alegra escuchar esos mensajes de Andrés Balanta porque es un jugador de las divisiones menores. No es un chico que aparece de la nada, es fruto de la gente que ha trabajado con él", aseguró.



Finalmente el DT comentó, "El cambio de Andrés Balanta no fue mérito mío, fue un cambio obligado, salió bien porque fue un jugador con mucha personalidad. Nosotros tenemos la oportunidad de tener 12 o 13 jugadores jovenes que en cualquier momento le pueden aportar al equipo".





