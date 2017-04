Águilas venció 1-0 a Bucaramanga y aún sueña con la clasificación

Rionegro Águilas con la victoria sobre Bucaramanga llegó a 15 unidades y poco a poco ha ido abandonando el último lugar de la tabla.Cabe anotar que desde que asumió la dirección técnica, el entrenador Juan Eugenio Jiménez, las Águilas de Rionegro no han perdido en dos fechas consecutivas, así entonces, han conseguido un empate y una victoria.

Al equipo de Rionegro Águilas le ha ido bien con el cambio de técnico. Viene en alza, hace ocho días empató 2-2 contra Santa Fe, de visitante, y este domingo venció 1-0 a Bucaramanga, con una jugada en movimiento que capitalizó de manera individual el volante Daniel Hernández.



Todo estaba parejo, pero cuatro minutos de que se terminara el tiempo oficial el número 10 de las Águilas desbordó por la franja derecha y cuando estaba por acercarse a la media luna soltó un zurdazo que ‘colgó’ al arquero Alejandro Otero.



Anotación que afectó en gran medida al equipo de Fernando Castro, pues una victoria seguramente los hubiera dejado dentro del grupo de los ocho. A falta de los otros compromisos de la jornada del domingo, bajó a la casilla 12 al quedarse con 19 unidades.



Trastabilló Bucaramanga, aun así, perdió con las botas puestas, pues generó peligro en varias ocasiones en el arco de Rionegro, pero no contó con suerte, potencia, puntería, ni tampoco pudo vencer al arquero Ernesto Hernández. En el primer tiempo ninguno de los dos se acercó con verdadero peligro, Bucaramanga estuvo más enfocado en defenderse y Rionegro en estudiar a su rival. Hubo un tiro libre a favor del conjunto visitante que terminó en los guantes de Hernández y una jugada colectiva del equipo local que terminó desaprovechada por los delanteros.



Aunque, en la parte complementaria, ambos equipos salieron con más ganas de gastar energías, los de Santander no escatimaron, y con Jhony Cano (7 ST), Yulián Anchico (12 ST, remate que pegó en el poste) y Yulián Mejía (24 ST, remate desviado) puso a morderse las uñas a los rionegrenses.



Mientras tanto, en Rionegro, los delanteros no querían funcionar, parecían como con frío y le tocó fue a John Javier Restrepo animar la causa, con un remate de media distancia que controló sin problema el arquero Otero (15 ST).



Oportuno fue Restrepo con esta acción porque pareció motivar a Luis Mosquera (29 ST, remate de media distancia) y a Hanyer Mosquera (39 ST, cabezazo) a abrir el marcador. Los ánimos en el Alberto Grisales aumentaron y la celebración del Día del Niño en las graderías fue tomando forma.



Fue entonces cuando respondió Daniel Hernández. Se echó el equipo al hombro, y como un aventurero decidió emprender el viaje hacia el arco de Bucaramanga, tomó velocidad por unos 15 metros, enganchó con la pierna derecha cuando estuvo cerca del área, cuando tuvo el arco a la vista apuntó, miró a los defensores rivales que estaban lejos y con la zurda convirtió así el único gol de la tarde.



El técnico Fernando Castro no lo podía creer, como última esperanza envió a Fabio Burbano en lugar de Jhony Cano, pero éste ni pudo tocar la pelota porque los últimos cinco minutos pasaron tan rápido como el balonazo de Daniel, sobre la cabeza del arquero Otero, cuando cruzó hacia la red.



En la próxima fecha, Rionegro Águilas visitará a Deportivo Pasto, el sábado a la 1:15 de la tarde; mientras que Bucaramanga recibirá el domingo, a las 5:30 p.m., a Deportes Tolima.

Síntesis:

Rionegro Águilas 1 / Bucaramanga 0

​

Águilas: Ernesto Hernández (5); Fabián Viáfara (5), Hanyer Mosquera (d), Edwin Peraza (5), Fabio Rodríguez (5); John Javier Restrepo (5), Juan Giraldo (5), Alexander Sánchez (5) y Daniel Hernández (6); Luis Mosquera (5); Johan Jiménez (5).

DT: Juan Eugenio Jiménez.



Bucaramanga: Alejandro Otero (5); Marlon Torres (5), Juan Meza (5), Davinson Monsalve (5) y Cristian Mafla (5); Jossymar Gómez (5), Gabriel Gómez (5), Yulián Anchico (5) y Yulián Mejía (5); Jhony Cano (5); John Pajoy (5).

DT: Fernando Castro.



Partido: Aburrido.



Cambios en Águilas: Álvaro Angulo (5) por Fabián Viáfara (1 ST), Esteban Orozco (5) por Edwin Peraza (1 ST) y Yilton Díaz por Alexander Sánchez (24 ST).



Cambios en Bucaramanga: Harlin Suárez por Jossymar Gómez (22 ST), Jefferson Torres por Camilo Meza (36 ST) y Fabio Burbano por Jhony Cano (44 ST).



Goles de Águilas: Daniel Hernández (41 ST).



Goles de Bucaramanga: no hubo.



Amonestados: Peraza, Rodríguez y Angulo (Águilas), Pajoy, J. Gómez y G. Gómez (Bucaramanga).



Expulsados: No hubo.



Detalle: Rionegro Águilas, luego de que asumiera como técnico Juan Eugenio Jiménez, ha conseguido un empate y una victoria.



Figura: Daniel Hernández (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 1.200 espectadores.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Carlos Ortega (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro