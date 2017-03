‘Hemos mejorado mucho, pero hay que seguir’: Miguel Ángel Russo

Después de perder el primer partido de la Liga en casa, frente al Medellín (1-2), Millonarios ha sido contundente en Bogotá: cuatro triunfos, 10 goles anotados y ninguno recibido. El DT Russo destacó el rendimiento del equipo en el triunfo frente al América.

“Hemos mejorado mucho. Tuvimos unos minutos del primer tiempo en los que nos desordenamos y el rival nos llegó, pero de resto estuvo bien”, dijo Russo en rueda de prensa. “Hay que seguir creciendo: para nosotros, para la gente, siempre es bueno ganar. Pero ahora hay que seguir, nada más”, agregó.

Russo destacó la llegada de jugadores que no habían tenido continuidad y ahora aparecieron, como Duvier Riascos, que no había sido titular y que marcó su primer gol con Millonarios, y Alexis Zapata, que tuvo sus primeros minutos vestido de azul en el segundo tiempo.



“Es bueno tener ese dolor de cabeza de tener que elegir. Aspiro a una pelea sana y buena por el puesto, que exista la competencia y que a mí me cueste elegir, entre todos buscaremos lo mejor para Millonarios”, señaló el argentino.

Miguel Ángel Russo, técnico de Millonarios. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO



Russo comienza desde ya a preparar el clásico del domingo frente a Santa Fe. "Hagamos un corte hoy y empecemos a pensar en la semana que viene, que esto no sea una vorágine que nos lleve. Terminemos de disfrutar un buen triunfo y hay que seguir. Cuando se pierde, las amarguras son nuestras. El fútbol es así”, concluyó.



