Sorteo e improvisación... (Opinión)

Dimayor anunció la realización de cuatro sorteos y solamente hizo dos, el de la Liga y el de la B. La forma como presentaron lo que iba a suceder en los otros dos torneos, la Copa Colombia y la Liga femenina, deja un aire de improvisación terrible.



Hablemos primero de la Liga. Se mantiene el mismo sistema del campeonato y ya en la primera fecha hay partidos interesantes: Millonarios vs. Medellín y el duelo regional entre Alianza Petrolera y Bucaramanga. América regresa a la A y debutará en casa contra Águilas. Tigres, el otro ascendido, se estrena en Manizales, contra el Once Caldas. Hasta ahí, todo normal. Pero ya aplazaron el primer partido: Nacional vs. Santa Fe no se juega el fin de semana del 5 de febrero por solicitud de los verdes. Era el juego de la jornada inaugural.



Los problemas comienza a la hora de analizar cómo emparejaron los equipos en la “fecha de clásicos”, que de clásicos cada vez tiene menos, más allá de que esta vez vuelve el Cali vs. América. ¿Qué sentido tiene emparejar a Junior con Once Caldas y no con Jaguares? Dos buenas fuentes aseguran que desde Montería hubo lágrimas para pedir un duelo más parejo y lo pusieron con ¡Tigres! Eso, a propósito, le costó el puesto al presidente del Junior, Alfredo González Rubio, segpún contaron mis informantes. Después, Junior y Once Caldas protestaron por carta.

Muy tarde...



El tan anunciado sorteo de la Liga femenina quedó en eso, en anuncio. Los grupos estaban definidos de antemano, pero el calendario se va a acomodar manualmente, para que la condición de local del equipo femenino coincida con el del masculino. Es decir, el campeonato se armará a dedo... Eso lo harán este miércoles en la mañana.



Y lo más curioso es la razón por la que no hicieron el sorteo de la Copa Colombia. ¿La razón? El año pasado sembraron a los cuatro clasificados a la Libertadores en octavos de final. Esta vez mantuvieron la larga y tediosa fase de grupos, pero aún no se sabe cuáles son, porque esperan a ver qué pasa con Millos y Junior. Si avanzan los dos, o si los eliminan a los dos, el sembrado es Millonarios, por reclasificación. Si solo clasifica uno, ese será el que entra en octavos. Y solo cuando eso pase se hará el calendario.



Para cerrar, Cúcuta y Fortaleza serán pareja de clásicos en la B. Serán locales, ambos, en Zipaquirá... Sí, Cúcuta.



José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes de EL TIEMPO