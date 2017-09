Jugar a atacar… (Opinión)

Llega la hora del partido que menos se quiere jugar, del rival que menos se quiere enfrentar, del equipo más complicado de la eliminatoria, el que exige tener los sentidos más alerta que nunca. Y toca jugar con el guayabo de tres días del empate contra Venezuela. Surge el inevitable dilema, ¿a Brasil hay que atacarlo, con el riesgo que eso implica, o defenderse, con el riesgo que eso también implica?

La palabra más sabia es prudencia, pero también es la más cómoda. Contra un rival tan peligroso, eso quizá no es suficiente. La prudencia a veces se confunde con temor, y Brasil es de los que huelen el miedo a la distancia, y se aprovechan de eso. Si encuentra un equipo muy prudente, por más sólido que esté, le va a hacer pasar una pesadilla de 90 minutos, porque va a jugar con lo que más le favorece, con la pelota.



Si se le quiere ganar, hay que lastimarlo como más le duele: con el balón. Si se le puede quitar, no hay que prestárselo más. Hay que atacarlo sin complejos, porque hay armas para hacerlo, poniéndoles problemas a los brasileños en su propio campo, en sus bandas. Así es como sufren.



Ahora, si lo que se quiere es empatar –que no sería un mal resultado–, es mejor buscar ese objetivo a partir de una idea ofensiva, no atrincherados atrás, sino con la libertad que los talentosos de Colombia necesitan. Jugar a empatar es jugar a perder. Y contra Brasil, es mejor jugar a ganar.



90 minutos

​

PABLO ROMERO

@PabloRomeroET